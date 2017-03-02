ຕະຫຼາດຮຸ້ນສະຫະລັດ ໄດ້ຖີບຕົວຂຶ້ນສູງເປັນປະຫວັດການ ໃນການຊື້ຂາຍໃນວັນ
ພຸດວານນີ້ໂດຍທີ່ຮຸ້ນ Dow Jones ມີລາຄາສູງຂຶ້ນກາຍ 21 ພັນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ໃນຕອນປິດຕະຫລາດ.
ການຊື້ຂາຍທີ່ຕະຫຼາດຮຸ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ດັຊນີຮຸ່ນມທີ່ຮູ້ກັນດີສຸດຂອງສະຫະລັດ
ແມ່ນໄດ້ມີລາຄາສູງຂຶ້ນ ເກືອບ 1.5 ເປີເຊັນ.
ຕະຫຼາດຮຸ້ນສະຫະລັດ ມີລາຄາສູງຂຶ້ນ ເປັນປະຫວັດການ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລືອກຕັ້ງ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊຶ່ງສົ່ງເສີມ
ສະໜັບສະໜຸນການທຸລະກິດ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະຕັດພາສີແລະລະບຽບ
ການ ຕ່າງໆ ແລະບູລະນະສ້າງສາຖະໜົນຫົນທາງ ຂົວ ແລະໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານອື່ນໆ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານອີກ ໃນແລງວັນອັງຄານຜ່ານ
ມານີ້ ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພາຄົບຄະນະ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ
ໃນໂຄງການເຫລົ່ານີ້.
ພວກນັກລົງທຶນ ຍັງໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເວລາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງ ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທ່ານແມ່ນໃກ້ທີ່ຈະຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ
ແລ້ວ. ພວກນັກລົງທຶນບາງກຸ່ມ ແມ່ນເຫັນການຂຶ້ນດອກເບ້ຍ ເປັນສັນຍານວ່າເສດຖະ ກິດສະຫະລັດ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະກະຕຸກຊຸກຍູ້ ຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍ ທີ່ຕ່ຳສຸດອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳສຸດເປັນປະຫວັດການ ໃນຊ່ວງທີ່
ເສດຖະກິດຖົດຖອຍ ເພື່ອການກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະຕໍ່ສູ້
ກັບອັດຕາຄົນຫວ່າງງານ.
ໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະເພີ່ມກິດຈະກຳທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ ແຕ່ທະນາຄານກາງໄດ້ຂຶ້ນດອກເບ້ຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີເງິນເຟີ້ສູງ ເກີນໄປ.
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