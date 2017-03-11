ຄະນະໂອນອຳນາດ ຮູ້ເລື່ອງ ຄວາມສຳພັນ ຂອງ ທ່ານ Flynn ກັບຕ່າງປະເທດ

ທຳນຽບຂາວໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຄະນະໂອນອຳນາດຂອງປະທານາ
ທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຮູ້ເລື່ອງ ກ່ອນພິທີສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນມັງກອນ
ທີ່ວ່າ ທ່ານ Michael Flynn ບຸກຄົນທີ່ທ່ານທຣຳ ເລືອກໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມ
ໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດນັ້ນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາບວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເຮັດວຽກເປັນ
ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ.
ໂຄສົກຂອງທ່ານທຣຳ ທ່ານ Sean Spicer ກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ປະທານາທິ
ບໍດີຊາບກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານ Flynn ແລະລັດຖະບານເທີກີທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ
ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານ Flynn 530,000 ໂດລາໃນປີກາຍ.
ທ່ານ Flynn ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານ ຂອງສະຫະລັດ ແຈ້ງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳຊາບ ໃນ
ອາທິດນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດເທີກີໃນປີກາຍ. ທ່ານ Flynn ກ່ອນ
ໜ້ານີ້ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາຊາບວ່າ ທ່ານໄດ້ວິ່ງເຕັ້ນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດນຶ່ງຂອງເນເທີ
ແລນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່ງາວເຖິງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານເທີກີດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳ
ນົດໄວ້ ຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ. ການຍື່ນເອກກະສານຂອງທ່ານ Flynn ແມ່ນ
ໄດ້ເຮັດໄປແບບຢ້ອນຫຼັງ.
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ທ່ານ Flynn ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດເວລາປະທາ
ນາທິບໍດີທຣຳ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ ແຕ່ໄດ້ຖືກປົດ ໃນເວລາບໍ່ຮອດນຶ່ງ
ເດືອນຕໍ່ມາ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ຍ້ອນທ່ານ Flynn ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງ ໃຫ້ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ຊາບກ່ຽວກັບການພົບປະຂອງທ່ານໃນປີກາຍກັບເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳວໍຊິງຕັນ ໃນຂະນະທີ່ ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ
ໂອບາມາຍັງກຳຕຳແໜ່ງຢູ່ນັ້ນ. ທ່ານ Flynn ແລະເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ທ່ານ
Sergei Kislyak ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບການລົງໂທດຂອງລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ຕໍ່
ປະເທດຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ມີການເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບ ໃນເວລາຕໍ່ມາ.
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