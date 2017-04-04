ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຕ່າວປີ້ນສາຍພົວພັນອັນເຢັນຊາ
ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ ກັບປະເທດອາຣັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ
ຢ່າງອົບອຸ່ນແກ່ປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານ Abdel Fattah el-Sissi ທີ່ທຳນຽບຂາວ
ແລະສັນຍາວ່າ ຈະຮ່ວມມືກັບອີຈິບ ໃນການຕໍ່ສູ້ ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍມຸສລິມ ຫົວຮຸນ
ແຮງຈັດນັ້ນ.
ນີ້ແມ່ນການມາຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວ ຄັ້ງທຳອິດຂອງຜູ້ນຳອີຈິບ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດ
ປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Hosni Mubarak ໃນປີ 2009
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ Mubarak ແລະເກີດວິກິດການ
ທາງການເມືອງ ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ຈອມຜະດັດການ ອະດີດນາຍພົນ ທ່ານ Sissi ຂຶ້ນກຳ
ອຳນາດ.
ເຊີນຊົມ: ສະຫະລັດ 'ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ' ອີຈິບ, ຊຶ່ງ ທ່ານ Trump ກ່າວໄວ້
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງອີຈິບ ແລະ
ປະຊາຊົນຊາວອີຈິບ,” ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳທັງສອງນັ່ງສົນທະນາກັນທີ່ຫ້ອງການ Oval
ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຟື້ນຟູ ເຮັດໃຫ້ກອງທັບ
ຂອງພວກເຮົາກະຕືລືລົ້ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງສຸດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະບອກທ່ານ
ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີທ່ານມີເພື່ອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະພັນທະມິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ແລະຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້ານຳ.”
ໃນທາງກັບກັນ ທ່ານ Sissi ໄດ້ສະແດງອອກ ເຖິງຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກຊຶ້ງ ຕໍ່ທ່າທີ
ອັນແຂງຂັນຂອງທ່ານ Trump ຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງມຸສລິມກໍ່ການຮ້າຍ
ຊຶ່ງທ່ານ Sissi ໄດ້ເນັ້ນເຖິງ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດໃນປີ 2013 ນັ້ນ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Sissi ຍົກຍ້ອງ ບົດບາດແລະຈຸດຢືນຂອງ ທ່ານ Trump ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ທ່ານ Sissi ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານໄດ້ຢືນຢັດຢ່າງແຂງຂັນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກກໍ່ການ
ຮ້າຍ ຕໍ່ຕ້ານອຸດົມການຜີມານທີ່ຮ້າຍກາດນີ້ ທີ່ໄດ້ເອົາຊີວິດພວກທີ່ບໍລິສຸດໄປ ທີ່ໄດ້
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມທັງຫຼາຍ ແລະປະເທດຕ່າງໆ ແລະ
ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ບໍລິສຸດ.” ທ່ານ Sissi ໄດ້ບອກກັບທ່ານ Trump ວ່າ ສະຫະລັດ ສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າ ອີຈິບຈະຢູ່ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ໃນການນຳມາຊຶ່ງ “ຍຸດທະສາດ
ທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍນີ້.”
ພວກນັກຊ່ຽວຊານປະຈຳຂົງເຂດ ກ່າວວ່າ ການສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງຕໍ່ສາຍພົວພັນກັບຜູ້ນຳ
ອີຈິບ ຍັງຈະເປັນບັນຫາທ້າທາຍໃນດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ສຳລັບ
ທ່ານ Trump ກໍຄືກັນກັບທ່ານໂອບາມາໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ