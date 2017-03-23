ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານ Donald Trump ແລະບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາຂອງພັກ Republican ກຳລັງດີ້ນຮົນເພື່ອຊອກຫາຄະແນນສຽງໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບ ຍົກເລີກການປະຕິຮູບປະກັນໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ຖືວ່າເປັນລາຍເຊັນ ໃນໄຊຊະນະທາງດ້ານນິຕິບັນຍັດຂອງທ່ານ.
ກະແຈສຳຄັນ ໃນການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຍົກເລີກກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ລາຄາຍ່ອມເຍົາທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ Obamacare ນັ້ນຈະຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ພັກ Republican ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນທັງສອງສະພາກໍຕາມ ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນຍັງໄກຄວາມເປັນຈິງຢູ່ ເພາະວ່າ ໄດ້ມີການຄັດຄ້ານ ຈາກພວກນິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ກ່າວວ່າ ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ໄປໄກພຽງພໍແລະພວກທີ່ນິຍົມແນວທາງປານກາງໃນພັກ ຢ້ານວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈະສູນເສຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ພົບປະກັບສະມາຊິກພັກ Republican ທີ່ຍັງຄັດຄ້ານ ທັງຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ແລະທຳນຽບຂາວ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜຸນການລົງຄະແນນສຽງຍົກເລີກດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານ Trump ໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ຂອງທ່ານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຈະເປັນມື້ຍິ່ງໃຫຍ່ ສຳລັບປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຈົ່ງເຮັດວຽກຢ່າງແຂງຂັນ.”
ປະທານາທິບໍດີ ມີໝາຍກຳໜົດ ທີ່ຈະພົບປະໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກັບບັນດາສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມອິດສະຫຼະພາບ ຫຼື Freedom Caucus ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສະມາຊິກສະພານິຍົມແນວທາງເດີມ.
ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ ທ່ານ Trump ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະແກ້ແຄ້ນທາງການເມືອງ ຕໍ່ບັນດາ
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກສຽງ ຍົກເລີກກົດໝາຍ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄປຍັງສະພາສູງ ບ່ອນທີ່ຊະຕາກຳແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອນັ້ນ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ການທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ບໍ່ຍົກເລີກ ກົດໝາຍ Obamacare ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກປ່ອນບັດໃນເຂດເລືອກ ຕັ້ງຂອງທ່ານໂກດແຄ້ນ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານເສຍບ່ອນນັ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາ ປີ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາຈັດການກັບພວກທ່ານ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີ ວ່າ ມັນບໍ່ຈຳເປັນດອກ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າ ພວກທ່ານຈະລົງຄະແນນສຽງວ່າ ເຫັນພ້ອມນຳ,” ຊຶ່ງທ່ານ
Trump ໄດ້ບອກກັບ ຝ່າຍຄ້ານທ່ານນຶ່ງ ກໍຄື ທ່ານ Mark Meadows ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ
Freedom Caucus ວ່າ “ການເສຍໄຊໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ເດີ ທ່ານ.”
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນ ໄປໃນທາງບວກ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍບອກພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານ Trump ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະຊັກຊວນສະມາຊິກສະພາບາງທ່ານ ໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຜ່ານການຍົກເລີກດັ່ງກ່າວນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ