ທ່ານທຣໍາ ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານ ການສ້າງ ກຳແພງຊາຍແດນຈະໃຊ້ເງິນພາສີປະຊາຊົນ

ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ໃນວັນສຸກວານນີ້ໄດ້ ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງທີ່ວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ເສຍພາສີ ຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າ ກໍ່ສ້າງກຳແພງຊາຍແດນ ກັບປະເທດ Mexico.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ໜັງສືພິມ New York Time ທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ ກຳແພງນີ້ ໃນຂັ້ນ ຕົ້ນຈະໄດ້ຮັບທຶນຜ່ານທາງສະພາ ແຕ່ວ່າໃນທີ່ສຸດ ເງິນດັ່ງກ່າວຈະຈ່າຍຄືນໃຫ້ໂດຍ Mexico.
ທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນ. ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກ ລໍຖ້າດົນນານເກີນໄປ. ແຕ່ເຮົາຈະເລີ້ມລົງມືເລີຍ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫລັງຈາກມີລາຍງານ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທີ່ກ່າວອ້າງວ່າ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣິພັບບລິກັນ ທີ່ກ່າວວ່າ ຄະນະໂອນອຳນາດຂອງ
ທ່ານ Trump ຕ້ອງການໃຫ້ເລີ້ມລົງມືກໍ່ສ້າງກຳແພງໂດຍ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ແລະຈະຊອກຫາທຶນຜ່ານຂັ້ນຕອນໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ໃຫ້ໂດຍສະເພາະ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາທ່ານ Trump ໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ Mexico ຈະຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ ສຳລັບຄ່າກໍ່ສ້າງກຳແພງ. ທ່ານໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຜ່ານທາງTwitter ໂດຍຮ້ອງລາຍງານນີ້ວ່າ “ບໍ່ເປັນທີ່ເຊື່ອຖື.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ສື່ມວນຊົນບໍ່ເປັນທີ່ເຊື່ອຖື ບໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບເງິນທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໃດໆຕໍ່ການສ້າງກຳແພງໃຫຍ່ (ເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມວ່ອງໄວນັ້ນ) ຈະຖືກ ໃຊ້ຄືນໃຫ້ຕາມ ພາຍຫລັງໂດຍ Mexico.
ບັດນີ້ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣິພັບບລິກັນ ກຳລັງພິຈາລະນາແນວຄິດທັງສອງ ໃນການສ້າງກຳແພງດັ່ງກ່າວ.
ແຜນການນີ້ ແມ່ນວິວັດຫ້ອມລ້ອມກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ກັນ ຊຶ່ງໄດ້ມີ ການຮັບຜ່ານໃນປີ 2006 ທີ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກໍ່ສ້າງກຳແພງຍາວ 700 ໄມລ໌ຢູ່ຕາມ ຊາຍແດນພາກໃຕ້ສະຫະລັດ.
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