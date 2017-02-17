ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ກ່າວປ້ອງກັນ ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ໂຈມຕີ ສື່ມວນຊົນ ທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (16 ກຸມພາ 2017)

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (16 ກຸມພາ 2017)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ​ ທຣຳ ​ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ດ່ຽວ ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ​ໃນ​ນາມ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງທ່ານ ກ່າວ​ປ້ອງ​ກັນ​ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວ​ກັບ​ໄລຍະ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ວຸ້ນວາຍ ​ໃນການ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງຂອງ​ທ່ານໂດຍ​ປະຕິ​ເສດຕໍ່ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ທີ່​ວ່າ​ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ສັບສົນຢູ່ໃນ​ທຳນຽບຂາວ ແລະ​ຢືນ​ຢັດ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ຂອງທ່ານ ​ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດີ “ຄື​ກັນ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ແລ້ວ.”

ທ່ານທຣຳ ກ່າວປ້ອງກັນ ຄວາມສຳເລັດ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ

Trump Defends Accomplishments, Attacks Media at Press Conference
please wait
0:02:20
0:00:00 /0:02:20
ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ກອງ​ປ​ະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ ທີ່​ໃຊ້​ເວລາ​ດົນ​ກວ່າ 75 ນາທີີ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນການ​ຖົກ​ຖຽງ​ແລະ​ຕະຫລົກ​ຂົບ​ຂັນໂດຍ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ເວົ້າຢອກ​ກັບ​ໄປກັບ​ມາ​ແລະ​ກໍກ່າວ​ຕ້ອງ​ຕິ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ​ທີ່​ໄປໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ກັນ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ຕາ​ເວັນອອກ​ ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ.

ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ລາຍ​ຊື່​ອັນ​ຍືດຍາວ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານກ່າວ​ວ່່າ ​ເປັນຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ ຮວມ ທັງ​ການ​ຖອນ​ສະຫະລັດ​ອອກ​ຈາກ​ພາຄີ​ການ​ຄ້າ​ຂ້າມ​ມະຫາ​ສະ​ໝຸດປາຊີ​ຟິກ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ກາງ​ ໂຈະ​ການ​ຈ້າງ​ພະນັກງານ ແລະ​ການ​ລຶບລ້າງ​ລະບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ເປັນຕົ້ນ.

ທ່ານທຣຳ ກ່າວເຖິງ ທ່ານໄດ້ສືບທອດ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈາກລັດຖະບານ ຊຸດກ່ອນ

Trump: I Inherited a Mess
please wait
0:00:44
0:00:00 /0:00:44
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ທຣຳກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ ​ແບບ​ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ຄິດ​ວ່າ ​ເຄີຍມີ​ປະທານາທິບໍດີ​ຄົນ​ໃດ​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ໄລຍະ​ເວລາ​ສັ້ນໆ ສາ ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄປ​ນັ້ນ.”

​ແຕ່​ທ່ານ​ທຣຳຢືນ​ຢັດ​ວ່າ ທ່ານ​ສາມາດ​ບັນລຸ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ​ນີ້ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນວ່າ “ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ” ທີ່​ປະ​ໄວ້​ ໂດຍ​ອະດີດ​ ປະທານາທິບໍດີຄົນ​ກ່ອນ ທ່ານບາ ຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຊ່ວງ​ຕໍ່ ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ. ມັນ​ເປັນຄວາມ ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ຕ່າງປະ​ເທດ. ມັນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.”

ທ່ານທຣຳ ກ່າວເຖິງ ການຮົ່ວໄຫລ ຂອງມູນລັບ

Trump: Information Leaks are 'Criminal'
please wait
0:01:58
0:00:00 /0:01:58
ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ອັນ​ທີ່​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ສ່ວນນຶ່ງ​ຂອງ​ມາດຕະ​ຖານ​ໃນການ​ປາກົດຕົວ​ຂອງ​ປ​ະທານາ​ທິບໍດີ ນັ້ນ ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ສື່​ມວນ​ຊົນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ​ສ້າງ “ຂ່າວ​ປອມ​” ​ເພື່ອ​ຈະ​ສ້າງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດຖະ ບານ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ “ວົງ​ການ​ຂ່າວ​ໂດຍ​ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ຄວບ​ຄຸມ​ບໍ່​ໄດ້. ລະດັບ​ຂອງຄວາມ​ບໍ່​ຊື່ສັດ​ ແມ່ນ​ຄວາມ​ຄຸມ​ບໍ່​ໄດ້.

ທ່ານທຣຳ ເອີ້ນຣັດເຊຍວ່າ “ຂ່າວປອມ”

Trump: 'Russia is Fake News'
please wait
0:00:48
0:00:00 /0:00:48
ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ຈຸດ​ນຶ່ງ​ນັ້ນ ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ວາງ​ຕົນ​ເປັນ​ນັກ​ວິຈານ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ ໂດຍ​ກ່າວ​ຍົກຍ້ອງ ລາຍ ການ Fox & Friend ​ເປັນ​ລາຍການ​ໂຊຕອນ​ເຊົ້າທີ່​ເວົ້າຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ສຸດ. ນອກ​ນັ້ນທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້ລົດ​ລະດັບຂອງ​ໂທລະພາບ CNN ລົງຈາກ “ຂ່າວ​ປອມ” ຊຶ່ງ​ທ່ານເຄີຍຮ້ອງໂທລະ ​ພາບ​ດັ່ງກ່າວ​ຕາມປົກກະຕິນັ້ນວ່າ ​ເປັນ​ “ຂ່າວ​ປອມ​ແທ້ໆ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG