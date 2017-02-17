ປ. ທຣຳ ກ່າວປ້ອງກັນ ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ໂຈມຕີ ສື່ມວນຊົນ ທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ

ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຊ້ການຖະແຫຼງຂ່າວດ່ຽວ ເທື່ອທຳອິດ ໃນນາມປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ກ່າວປ້ອງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບໄລຍະນຶ່ງເດືອນທຳອິດ ທີ່ວຸ້ນວາຍ ໃນການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໂດຍປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າໄດ້ເກີດຄວາມສັບສົນຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ ແລະຢືນຢັດວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ແມ່ນດຳເນີນການໄປດ້ວຍດີ “ຄືກັນກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງແລ້ວ.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວປ້ອງກັນ ຄວາມສຳເລັດ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ
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ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ 75 ນາທີີນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນການຖົກຖຽງແລະຕະຫລົກຂົບຂັນໂດຍທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເວົ້າຢອກກັບໄປກັບມາແລະກໍກ່າວຕ້ອງຕິສື່ມວນຊົນ ທີ່ໄປໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ຫ້ອງຕາເວັນອອກ ຂອງທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ເວົ້າເຖິງລາຍຊື່ອັນຍືດຍາວໃນອັນທີ່ທ່ານກ່າວວ່່າ ເປັນຄວາມສຳເລັດ ຮວມ ທັງການຖອນສະຫະລັດອອກຈາກພາຄີການຄ້າຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃຫ້ລັດຖະບານກາງ ໂຈະການຈ້າງພະນັກງານ ແລະການລຶບລ້າງລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານເປັນຕົ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວເຖິງ ທ່ານໄດ້ສືບທອດ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈາກລັດຖະບານ ຊຸດກ່ອນ
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ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ເຄີຍມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດທີ່ຖືກເລືອກເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ສາ ມາດເຮັດວຽກໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ.”
ແຕ່ທ່ານທຣຳຢືນຢັດວ່າ ທ່ານສາມາດບັນລຸຄວາມສຳເລັດໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ຖ້າບໍ່ມີໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ” ທີ່ປະໄວ້ ໂດຍອະດີດ ປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານບາ ຣັກ ໂອບາມາ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຊ່ວງຕໍ່ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ມັນເປັນຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ທັງຢູ່ໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ. ມັນແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວເຖິງ ການຮົ່ວໄຫລ ຂອງມູນລັບ
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ໃນອັນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມາດຕະຖານໃນການປາກົດຕົວຂອງປະທານາທິບໍດີ ນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ສື່ມວນຊົນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງທ່ານ ແລະສ້າງ “ຂ່າວປອມ” ເພື່ອຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະ ບານຂອງທ່ານ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ວົງການຂ່າວໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວ ແມ່ນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້. ລະດັບຂອງຄວາມບໍ່ຊື່ສັດ ແມ່ນຄວາມຄຸມບໍ່ໄດ້.
ທ່ານທຣຳ ເອີ້ນຣັດເຊຍວ່າ “ຂ່າວປອມ”
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ໃນຈຸດນຶ່ງນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ວາງຕົນເປັນນັກວິຈານສື່ມວນຊົນ ໂດຍກ່າວຍົກຍ້ອງ ລາຍ ການ Fox & Friend ເປັນລາຍການໂຊຕອນເຊົ້າທີ່ເວົ້າຄວາມຈິງທີ່ສຸດ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ລົດລະດັບຂອງໂທລະພາບ CNN ລົງຈາກ “ຂ່າວປອມ” ຊຶ່ງທ່ານເຄີຍຮ້ອງໂທລະ ພາບດັ່ງກ່າວຕາມປົກກະຕິນັ້ນວ່າ ເປັນ “ຂ່າວປອມແທ້ໆ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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