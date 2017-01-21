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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ນັບແຕ່ນີ້ໄປ ຕ້ອງອາເມຣິກາກ່ອນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະສະຕີ ໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ນນາງ Melania Trump ໄປຮ່ວມງາມ ລາຕີສະໂມສອນ ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດ ຄຳນັບກອງທັບ ເພື່ອເປັນກຽດ ແກ່ພິທີສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ທີ່ວໍຊິງຕັນ. (20 ມັງກອນ 2017)

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະສະຕີ ໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ນນາງ Melania Trump ໄປຮ່ວມງາມ ລາຕີສະໂມສອນ ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດ ຄຳນັບກອງທັບ ເພື່ອເປັນກຽດ ແກ່ພິທີສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ທີ່ວໍຊິງຕັນ. (20 ມັງກອນ 2017)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ທີ່ສາບານ​ໂຕ​ ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງ​ສະ ຫະລັດ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ສະໜາມ​ຫຼວງແຫ່ງຊາດ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ພິທີ​ສາບານ​ໂຕ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ແກ່​ອາ​ເມຣິກາ ​ແລະ​ພວກ​ຄົນ​ງານ ອາ​ເມຣິກັນ ​ເປັນອັນ​ດັບ​ນຶ່ງ.

ທ່ານ​ທຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ນັບ​ແຕ່​ມື້ນີ້ຕໍ່​ໄປ ກໍ​ຈະ​ແມ່ນ​ມີ​ແຕ່​ອາ​ເມຣິກາ​ສຳຄັນ​ສຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ” ອັນ​ເປັນ​ຄຳ​ເວົ້າທີ່​ໄດ້​ສະທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນຖ້ອຍ​ຄຳ​ຄ້າຍຄື​ກັນນີ້ ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ ​ທີ່​ປະສົບ​ກັບ​ຜົນສຳ​ເລັດນັ້ນ. “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້ ​ເຈົ້າຜິດ​ຫວັງ. ອາ​ເມຣິກາ​ຈະ​ເລີ້ມຊະນະ ຊະນະ​ ແບບ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ​ມາ​ກ່ອນ.”

ເບິ່ງ ຍຸກສະໄໝທ່ານທຣຳ ເລີ້ມຂຶ້ນ ດ້ວຍການສັນຍາ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງ

Trump Era Begins With Promise of Change
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ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ລັດຖະສະພາ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອະດີດ ​ປະທານາທິບໍດີ​ ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ, ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ George W. Bush ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Bill Clinton ​ແລະອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ Jimmy Carter ກໍ​ຮວມຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ທີ່​ໄປ​ຮ່ວມ​ໃນ​ພິທີ​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ຊຶ່ງ​ຈັດ​ຂຶ້ນຢູ່​ທາງ​ໜ້າ ດ້ານ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ຕຶກ​ລັດຖະສະພາ.

ຄ້າຍຄື​ກັບ​ພາສາ ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ ປະທານາທິບໍ​ດີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ສະ ຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຄົນ​ງານ​ອາ​ເມຣິກາ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ​ໂ​ດຍຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ ບໍ່ດີ ທີ່​ໄດ້​ບັນລຸ​ກັນ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ຊຸ​ດກ່ອນໆ.

ເບິ່ງ ຄຳປາໄສ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ

Highlights from Donald Trump's Inaugural Speech
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ທ່ານ​ທຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ສັງຫານ​ໝູ່​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນຢຸດ​ລົງ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ​ແລະ​ຢຸດ​ລົງ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້. ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທຸກ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງການ​ຄ້າ ​ເລື່ອງ​ພາສີ ​ເລື່ອງ ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ເລື່ອງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ​ແກ່​ພວກ​ຄົນ​ງານ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ແລະ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິກັນ.”

ນອກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ພິທີ​ສາບານ​ໂຕ ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານນີ້​ແມ່ນ ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳຄັນ ​ໃນ​ປະຫວັດສາດ​ອ​າ​ເມຣິກາ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ໂອນ ບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງ ​ແຕ່​ຈາກ​ພັກ​ນຶ່ງ ​ໄປ​ຫາ​ອີກ​ພັກ​ນຶ່ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ຈາກ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໄປ​ຫາ​ປະຊາຊົນ.

ທ່ານ​ທຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ຝູງ​ຊົນ​ວ່າ “ມັນ​ດົນ​ນານ​ໂພດ​ແລ້ວ ທີ່​ກຸ່ມນ້ອຍໆ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງຂອງ​ພວກ​ເຮົາໄດ້​ເກັບ​ກ່ຽວ​ເອົາ​ລາງວັນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ປະຊາ​ຊົນ​ເປັນ​ຜູ້ຮັບ​ພາ ລະ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ. ວໍ​ຊິງ​ຕັນຈະ​ເລີ​ນງອກ​ງາມ ​ແຕ່​ຜູ້​ຄົນບໍ່​ ໄ​ດ້ຮັບ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ເຫລົ່ານັ້ນ... ທີ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທັງ​ໝົດ​ເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່​ທີ່​ນີ້ ​ແລະ​ໃນເວລາ​ນີ້.”

ເບິ່ງ ພວກສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານທຣຳ ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງຄິດວ່າ ທ່ານຈະຍິ່ງໃຫຍ່

Trump Supporters on Why They Think He'll be a Great President
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ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້ “ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃໝ່” ສຳລັບ​ອາ​ເມ​ຣິກາ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ຄົນ​ງານ​ໄດ້​ຖືກປະຖິ້ມ​ໂດຍ​ໂຮງ​ຈັກ​ໂຮງງານ​ແລະ​ສະພາບ​ທີ່​ຫລຸດ​ນ້ອຍ​ຖອຍ​ລົງທາງ​ເສດຖະກິດ​ຈະ​ ບໍ່ຖືກ​ຫລົງ​ລືມ.

ທ່ານ​ທຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ຝູງ​ຊົນ ​ທີ່​ໄປ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ກັນ ​ຢູ່​ສະໜາມ​ຫລວງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ໃນ​ນະຄອນ​ຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ການ​ສາບານ​ໂຕ ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ “​ເວລາ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເວລາ​ຂອງ​ທ່ານ ມັນ​ເປັນ​ຂອງ​ທ່ານ. ປະຊາຊົນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້ຄືນ​ອີກ.”

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເບິ່ງ ອະດີດ ປ. ໂອບາມາ ອອກເດີນທາງ

President Trump and Former President Obama Departure
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​ທ່າມກາງ​ສາຍ​ຝົນ​ທີ່​ຕົກລົງ​ມາ​ຄ່ອຍໆ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ ອາຍຸ 70 ປີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບຸກຄົນ ​ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ ​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ບໍລິຫານ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ເສັດ​ສິ້ນຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໂດຍໂບກ​ມື​ໃຫ້​ແກ່​ຝູງ​ຊົນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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