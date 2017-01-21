ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ນັບແຕ່ນີ້ໄປ ຕ້ອງອາເມຣິກາກ່ອນ

ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງສະ ຫະລັດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ໃຊ້ຄຳປາໄສ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນທີ່ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສະໜາມຫຼວງແຫ່ງຊາດເພື່ອເບິ່ງພິທີສາບານໂຕຂອງທ່ານນັ້ນ ວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ອາເມຣິກາ ແລະພວກຄົນງານ ອາເມຣິກັນ ເປັນອັນດັບນຶ່ງ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ນັບແຕ່ມື້ນີ້ຕໍ່ໄປ ກໍຈະແມ່ນມີແຕ່ອາເມຣິກາສຳຄັນສຸດເທົ່ານັ້ນ” ອັນເປັນຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຖ້ອຍຄຳຄ້າຍຄືກັນນີ້ ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ປະສົບກັບຜົນສຳເລັດນັ້ນ. “ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ ເຈົ້າຜິດຫວັງ. ອາເມຣິກາຈະເລີ້ມຊະນະ ຊະນະ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.”
ເບິ່ງ ຍຸກສະໄໝທ່ານທຣຳ ເລີ້ມຂຶ້ນ ດ້ວຍການສັນຍາ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງ
ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ ພ້ອມດ້ວຍອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ George W. Bush ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Bill Clinton ແລະອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ Jimmy Carter ກໍຮວມຢູ່ໃນບັນດາພວກທີ່ໄປຮ່ວມໃນພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທາງໜ້າ ດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງຕຶກລັດຖະສະພາ.
ຄ້າຍຄືກັບພາສາ ທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງໂຄສະນາຫາສຽງ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງສະ ຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກຄົນງານອາເມຣິກາ ແມ່ນໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າທີ່ ບໍ່ດີ ທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນໂດຍລັດຖະບານຊຸດກ່ອນໆ.
ເບິ່ງ ຄຳປາໄສ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ການສັງຫານໝູ່ຊາວອາເມຣິກັນຢຸດລົງຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະຢຸດລົງໃນເວລານີ້. ການຕັດສິນໃຈທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບເລື່ອງການຄ້າ ເລື່ອງພາສີ ເລື່ອງ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ເລື່ອງນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ຈະມີຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ພວກຄົນງານອາເມຣິກັນ ແລະຄອບຄົວຂອງຊາວອາເມຣິກັນ.”
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ພິທີສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ແມ່ນ ຂີດໝາຍສຳຄັນ ໃນປະຫວັດສາດອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ຖືກໂອນ ບໍ່ແມ່ນພຽງ ແຕ່ຈາກພັກນຶ່ງ ໄປຫາອີກພັກນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈາກວໍຊິງຕັນ ໄປຫາປະຊາຊົນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນວ່າ “ມັນດົນນານໂພດແລ້ວ ທີ່ກຸ່ມນ້ອຍໆໃນນະຄອນຫຼວງຂອງພວກເຮົາໄດ້ເກັບກ່ຽວເອົາລາງວັນຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຮັບພາ ລະໃນການໃຊ້ຈ່າຍ. ວໍຊິງຕັນຈະເລີນງອກງາມ ແຕ່ຜູ້ຄົນບໍ່ ໄດ້ຮັບຄວາມຮັ່ງມີເຫລົ່ານັ້ນ... ທີ່ການປ່ຽນແປງທັງໝົດເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະໃນເວລານີ້.”
ເບິ່ງ ພວກສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານທຣຳ ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງຄິດວ່າ ທ່ານຈະຍິ່ງໃຫຍ່
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຈະນຳໃຊ້ “ວິໄສທັດໃໝ່” ສຳລັບອາເມຣິກາ ບ່ອນທີ່ພວກຄົນງານໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໂດຍໂຮງຈັກໂຮງງານແລະສະພາບທີ່ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງທາງເສດຖະກິດຈະ ບໍ່ຖືກຫລົງລືມ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນ ທີ່ໄປໂຮມຊຸມນຸມກັນ ຢູ່ສະໜາມຫລວງແຫ່ງຊາດ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອເບິ່ງການສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານວ່າ “ເວລານີ້ ແມ່ນເວລາຂອງທ່ານ ມັນເປັນຂອງທ່ານ. ປະຊາຊົນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດນີ້ຄືນອີກ.”
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເບິ່ງ ອະດີດ ປ. ໂອບາມາ ອອກເດີນທາງ
ທ່າມກາງສາຍຝົນທີ່ຕົກລົງມາຄ່ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳ ອາຍຸ 70 ປີ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນ ທີ່ມີອາຍຸສູງທີ່ສຸດ ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນຫົວໜ້າບໍລິຫານປະເທດຂອງສະຫະລັດເສັດສິ້ນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ໂດຍໂບກມືໃຫ້ແກ່ຝູງຊົນ.
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