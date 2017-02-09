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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກະຊວງ ຍຸຕິ​ທຳ​ ຟ້ອງພະນັກງານ​ ສັນຍາ​ຈ້າງ​ ທີ່ລັກຂະ​ໂມຍ ​​​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ ລັດຖະບານ

ໝ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດໃນ Fort Meade, Maryland, ກ່າວວ່າ ຂໍ້​ມູນ​ລັບຂອງລັດຖະບານ ຖືກ ​ພະນັກງານ​ສັນຍາ​ຈ້າງ​ຂອງອົງການ ​​NSA ລັກຂະ​ໂມຍໄປ.

ໝ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດໃນ Fort Meade, Maryland, ກ່າວວ່າ ຂໍ້​ມູນ​ລັບຂອງລັດຖະບານ ຖືກ ​ພະນັກງານ​ສັນຍາ​ຈ້າງ​ຂອງອົງການ ​​NSA ລັກຂະ​ໂມຍໄປ.

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ກະຊວງຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ພະນັກງານ​ສັນຍາ​ຈ້າງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ອົງການ​ຄວາມ​ໝັ້ນ
ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດວ່າ “ມີເຈດ​ຕະນາ ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ ໃນ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດເອົາ​ໄວ້” ​ໂດຍ
​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້​ລັກຂະ​ໂມຍ ແລະ​ເກັບ​ຮັກສາ​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ​ດັ່ງ ກ່າວ​ໄວ້​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ບໍ່​ປອດ​ໄພ
ມາ​ໄດ້​ສອງ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ກວ່າໆ​ແລ້ວ.

ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ຄື​ທ້າວ Harold Thomas Martin ອາຍຸ 52 ປີ ​ໄດ້​ຖືກ​ຟ້ອງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ
​ວານ​ນີ້ ໂດຍ​ຄະນະ​ຕຸລາການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ. ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຂອງ ລັດຖະບານ​ກາງ​
ສະຫະລັດກ່າວ​ວ່າ ການ​ລັກຂະ​ໂມ​ຍຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ ອາດ​ຈະ​ເປັນ ການ​ລັກຂະ​ໂມ​ຍ​ເອົາ
​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ປະຫວັດສາດ​ກໍ ​ເປັນ​ໄດ້.

ທ້າວ Martin ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຂໍ້​ຫາ 20 ກະ​ໂທ​ງ ຊຶ່ງ​ແຕ່​ລະ​ກະ​ໂທ​ງ ອາດ​ມີ​ໂທດ ຈຳ​ຄຸກ​
ເຖິງ 10 ປີ.

ທ້າວ Martin ​ເປັນ​ພະນັກງານ​ສັນຍາ​ຈ້າງ​ລັດຖະບານກັບບໍລິສັດ Booz Allen
Hamilton ​ເວລາ​ຜູ້ກ່ຽວ​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ເດືອນສິງຫາ​ປີ​ກາຍ. ລາວ​ໄດ້​ຜ່່ານການກວດ ສອບ
​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມລັບ​ຂັ້ນສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

​ໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ Martin ​ໄດ້​ລັກຂະ​ໂມ​ຍ​ເອົາ​ເອກ​ກະສານ
​ລັບ​ຂອງ​ ລັດຖະບານ ​ເລີ້ມມາ​ແຕ່ປີ 1993 ແລະ​ເກັບ​ຮັກສາ​ເອກ​ກະສາ​ນ​ເຫຼົ່ານີ້​ໄວ້
ໃນ​ລົດແລະ​ເຮືອນຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ ​ໃນ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງ​ຕັນ.

ບໍລິສັດ Booz Allen Hamilton ຍັງ​ເປັນ​ນາຍ​ຈ້າງ​ ຂອງ​ ທ້າວ Edward Snowden
ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍຂໍ້​ມູນ​ລັບ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃນ​ປີ 2013 ​ແລະ​ເວລາ​ນີ້ລີ້​ໄພ​ຢູ່ຣັດ​ເຊຍ.

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