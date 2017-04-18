ການພົບເຫັນ ກຳປັ່ນຈີນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເພີ້ມ ຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ລັດຖະບານ ມາເລເຊຍ

ການພົບເຫັນ ກິດຈະກຳໃໝ່ທີ່ມີຂຶ້ນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຈີນ ໃນເຂດ
ທະເລ ທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດໂດຍມາເລເຊຍ ໄດ້ພາໃຫມີຄວາມກົດດັນເພີ່ມ ຂຶ້ນຂອງ
ປະຊາຊົນຕໍ່ລັດຖະບານມາເລເຊຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍອາຄະເນ ເພື່ອໃຫ້ຕ້ານຢັນ
ຈີນ ແຕ່ວ່າຈະບໍ່ສ້າງບັນຫາຮ້າຍແຮງຕຕໍ່ຄວາມສຳພັນ.
ກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງສາມລຳຂອງຈີນ ໄດ້ລາດຕະເວນຢູ່ໃນເຂດນ່ານນໍ້ານອກຊາຍຝັ່ງຂອງ
ເກາະ Borneo ປະເທດມາເລເຊຍ ເປັນເວລາ 60 ມື້ ແຕ່ເດືອນທັນວາ ຫາທ້າຍເດືອນ
ກຸມພາອີງຕາມອົງການລິເລີ່ມວ່າດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເດີນ ເຮືອເຂດເອເຊຍ
ພາຍໃຕ້ສະຖາບັນວິໄຈສະຫະລັດ ທີ່ສູນກາງຍຸດທະສາດແລະ ການສຶກສາສາກົນ
ກ່າວໃນເດືອນນີ້.
ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ ຈະເພີ້ມຄວາມກົດດັນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ລັດຖະບານມາເລເຊຍ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Najib Razak ໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ ນັ້ນຄື ການຄາດໝາຍ
ຂອງພວກນັກວິເຄາະ.
ທ່ານ Collin Koh ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງເລື່ອງນ່ານນໍ້າ ທີ່ມະຫາວິ ທະຍາ
ໄລເທັກໂນໂລຈີ Nayang ໃນສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າແນ່ນອນ ນີ້ເປັນ
ບັນຫາທີ່ຈະກາຍມາເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ພໍໃຈກັບ ທ່ານ Najib.”
ທ່ານ Koh ກ່າວອີກວ່າ “ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຢາກເອົານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ຢູ່ກາງເວ
ທີ ເພາະວ່ານີ້ຈະກາຍມາເປັນບັນຫາ ໂດຍສະເພາະ ທີ່ທ່ານຈະເຫັນວ່າຍາກທີ່ຈະແກ້
ໄຂໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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