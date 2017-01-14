ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈໄດ້ພາກັນຍ່າງອອກຈາກສະພາຕໍ່າທີ່ຮັບຟັງ ການລາຍງານໂດຍເຕັມ ເທື່ອທຳອິດ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງ ຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ດ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງ ກັບການນຳ ພາຂອງອົງການສັນຕິບານກາງຫລື FBI ຂອງສະຫະລັດ ຕະຫລອດໄລຍະທີ່ເກີດບັນຫາໂຕ້ຖຽງ ແລະຄັ້ງຄຳຖາມວ່າ ສະພາຕໍ່າ ຈະກ້າວໄປໜ້າຢ່າງໃດ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ Hank Johnson ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດ Georgia ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນອກຫ້ອງປະຊຸມປິດລັບ ທີ່ນຳພາໂດຍຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານ James Clapper ແລະຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການ FBI ທ່ານ James Comey.
ທ່ານ Comey ໄດ້ຕົກເປັນຈຸດສູນກາງຂອງບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ທີ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອງຕິ ຈາກສະມາຊິກ ພັກເດໂມແຄຣັດຫລາຍຄົນ ທີ່ເຊື່ອວ່າ ການປະກາດຂອງທ່ານ ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ ກ່ຽວກັບການສືບສວນຮອບໃໝ່ ໃນເລື່ອງອີແມລຂອງທ່ານນາງ Hillary Clinton ໄດ້ເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ໂອກາດການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະການ ໃນເລືອກຕັ້ງເປັນປະທາ ນາທິບໍດີາຂອງທ່ານນາງ.
ທ່ານ Johnson ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ອອກຈາກກອງປະຊຸມລາຍງານ ໂດຍທີ່ຍັງມີຄຳຖາມ
ຫລາຍໆຂໍ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບເທື່ອ ແລະຕ້ອງການຢາກຮູ້ເລື່ອງຕື່ມ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີການສືບສວນຂອງອົງການສັນຕິບານກາງທີ່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະທ່ານຕ້ອງການຜູ້ນໍາຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ຂະແໜງນິຕິບັນຢັດ.”
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະພາທີ່ຈະສືບສວນການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະ ພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງ ໄດ້ຕ່າວປິ້ນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ອນໜ້ານີ້ແລະອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ແລະສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕັ້ງຄະນະກຳມາທິການທີ່ປະກອບດ້ວຍທັງສອງຝ່າຍ.
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