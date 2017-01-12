ບັນດາສະມາຊິກ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໃຫ້ປາກຄຳ ຄັດຄ້ານທ່ານ Sessions

ບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ເປັນຄົນ ອາເມຣິກັນ ຜິວດຳ ໄດ້ໃຫ້ປາກຄຳທີ່ ສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນການຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ເພື່ອນຮ່ວມງານພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ Jeff Session ທີ່ຖືກເລືອກ ໃຫ້ເປັນລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ Cory Booker ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ບັນດາຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາສູງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາການສະເໜີຊື່ຂອງ ທ່ານ Sessions ວ່າ “ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນສະມາຊິກສະພາສູງ Sessions ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທຳແກ່ພວກແມ່ຍິງ, ແຕ່ປະຫວັດຂອງທ່ານໄດ້ລະບຸວ່າທ່ານຈະບໍ່ເຮັດ ແນວນັ້ນ, ທ່ານຈະຖືກຄາດຫວັງວ່າໃຫ້ປົກປ້ອງສິດທິການມີສິດທິເທົ່າທຽມກັນຂອງ ພວກກະເທີຍ ແລະ ພວກປ່ຽນເພດ ອາເມຣິກັນແຕ່ປະຫວັດຂອງທ່ານລະບຸວ່າ ທ່ານ ຈະບໍ່ເຮັດ, ທ່ານຈະຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ປົກປ້ອງສິດທິການລົງຄະແນນສຽງ, ແຕ່ປະຫວັດ ຂອງທ່ານລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຈະບໍ່ເຮັດ.”
ໃນເວລາຕໍ່ມາ, ສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ John Lewis, ບຸກຄົນສຳຄັນ ຂອງຂະບວນການສິດທິພົນລະເມືອງໄດ້ກ່າວວ່າ ອາເມຣິກາໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງ ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປສູ່ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ, “ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໄປບໍ່ຮອດຈຸດ ນັ້ນເທື່ອ. ພວກເຮົາຢາກກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປອີກ.”
ທ່ານ Lewis ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ກ່ຽວວ່າ "ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານ Sessions ຈະຍິ້ມ ແນວໃດ, ທ່ານຈະມີຄວາມເປັນມິດຫຼາຍແນວໃດກໍຕາມ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນໃດ ຄົນໜຶ່ງຜູ້ທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນ ແລະກ່າວປົກ ປ້ອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ຖືກແບ່ງແຍກ,” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນໃດ ຄົນໜຶ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທີ່ຈະເຝົ້າລະວັງສຳລັບພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ Tom Cotton ຈາກລັດ Arkansas ໄດ້ຂຽນ ລົງໃນ Twitter ເອີ້ນການໃຫ້ການຂອງທ່ານ Booker ວ່າ “ລະເມີດປະເພນີທີ່ໜ້າອັບ ອາຍຂາຍໜ້າ.”
ທ່ານ Booker ເອງກໍຮັບຮູ້ວ່າທ່ານ “ໄດ້ລະເມີດປະເພນີຂອງສະພາສູງ,” ແຕ່ທ່ານໄດ້ ກ່າວວ່າ “ໃນທາງເລືອກລະຫວ່າງ ການຢືນຄຽງຂ້າງກັບບັນທັດຖານສະພາສູງ ຫຼື ລຸກ ຂຶ້ນປົກປ້ອງໃນສິ່ງທີ່ຈິດສຳນຶກບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ແມ່ນຫຍັງແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບ ປະເທດນັ້ນ, ຂ້າພະ ເຈົ້າຈະເລືອກເອົາຈິດສຳນຶກ ແລະ ປະເທດຊາດສະເໝີ.”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດວານນີ້, ຄະນະກຳມະການໄດ້ຮັບຟັງທັດສະນະຄວາມເຫັນຂອງຊາວ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຫລາກຫລາຍ ແລະກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ນັ້ນທີ່ເປັນສະ ມາຊິກສະພາສູງຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ມາດົນນານຈາກລັດ Alabama ເຊິ່ງຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຖືກ ປະຕິເສດຕໍ່ການສະເໜີໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງ ຍ້ອນການກ່າວຫາຈຳ ແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນໃນອະດີດ. ທ່ານ Sessions ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຊ້ຳ ແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບ ທຸກໆຄວາມອະຄະຕິ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ໃນການໃຫ້ ການເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
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