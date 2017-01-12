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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ບັນດາສະມາຊິກ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໃຫ້ປາກຄຳ ຄັດຄ້ານທ່ານ Sessions

ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ ອາລາບາມາທ່ານ Jeff Sessions, ໃຫ້ການ ທີ່ຕຶກ Capitol Hill, ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. 10 ມັງກອນ, 2017.

ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ ອາລາບາມາທ່ານ Jeff Sessions, ໃຫ້ການ ທີ່ຕຶກ Capitol Hill, ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. 10 ມັງກອນ, 2017.

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ບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ເປັນຄົນ ອາເມຣິກັນ ຜິວດຳ ໄດ້ໃຫ້ປາກຄຳທີ່ ສະແດງເຖິງຄວາມ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນການຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການສະເໜີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ ເພື່ອນຮ່ວມງານພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ Jeff Session ທີ່ຖືກເລືອກ ໃຫ້ເປັນລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump.

ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ Cory Booker ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ບັນດາຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງ​ສະພາສູງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາການສະເໜີຊື່ຂອງ ທ່ານ Sessions ວ່າ “ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນສະມາຊິກສະພາສູງ Sessions ຈະຕ້ອງ​ໃຫ້​ຄວາມຍຸຕິທຳ​ແກ່ພວກແມ່ຍິງ, ແຕ່ປະຫວັດຂອງທ່ານໄດ້ລະບຸວ່າທ່ານຈະບໍ່ເຮັດ ແນວນັ້ນ, ທ່ານຈະຖືກຄາດຫວັງວ່າໃຫ້ປົກປ້ອງສິດທິການ​ມີສິດທິເທົ່າທຽມກັນຂອງ ພວກກະເທີຍ ແລະ ພວກປ່ຽນເພດ ອາເມຣິກັນແຕ່ປະຫວັດຂອງທ່ານລະບຸວ່າ ທ່ານ ຈະບໍ່ເຮັດ, ທ່ານຈະຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ປົກປ້ອງສິດທິການລົງຄະແນນສຽງ, ແຕ່ປະຫວັດ ຂອງທ່ານລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຈະບໍ່ເຮັດ.”

ໃນເວລາຕໍ່ມາ, ສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ John Lewis, ບຸກຄົນ​ສຳຄັນ ຂອງຂະບວນການສິດທິພົນລະເມື​ອງໄດ້ກ່າວວ່າ ອາເມຣິກາໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງ ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໄປ​ສູ່ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ, “ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໄປບໍ່ຮອດຈຸດ ນັ້ນເທື່ອ. ພວກເຮົາຢາກກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປອີກ.”

ທ່ານ Lewis ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ກ່ຽວວ່າ "ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານ Sessions ຈະຍິ້ມ ແນວໃດ, ທ່ານຈະມີຄວາມເປັນມິດຫຼາຍແນວໃດກໍຕາມ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນໃດ ຄົນໜຶ່ງຜູ້ທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນ ແລະກ່າວ​ປົກ ປ້ອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ຖືກແບ່ງແຍກ,” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນໃດ ຄົນໜຶ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີ​ຍຸຕິ​ທຳ ທີ່ຈະເຝົ້າລະວັງສຳລັບພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ.”

ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ Tom Cotton ຈາກລັດ Arkansas ໄດ້ຂຽນ ລົງໃນ Twitter ເອີ້ນການໃຫ້ການຂອງທ່ານ Booker ວ່າ “ລະເມີດປະເພນີທີ່ໜ້າອັບ ອາຍຂາຍໜ້າ.”

ທ່ານ Booker ເອງກໍຮັບຮູ້ວ່າທ່ານ “ໄດ້ລະເມີດປະເພນີຂອງສະພາສູງ,” ແຕ່ທ່ານໄດ້ ກ່າວວ່າ “ໃນທາງເລືອກລະຫວ່າງ ການຢືນຄຽງຂ້າງກັບບັນທັດຖານສະພາສູງ ຫຼື ລຸກ ຂຶ້ນປົກ​ປ້ອງ​ໃນສິ່ງທີ່ຈິດສຳນຶກບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ແມ່ນຫຍັງແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບ ປະເທດນັ້ນ, ຂ້າພະ ເຈົ້າຈະເລືອກ​ເອົາຈິດສຳນຶກ ແລະ ປະເທດຊາດ​ສະ​ເໝີ.”

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດວານນີ້, ຄະນະກຳມະການໄດ້ຮັບ​ຟັງທັດສະນະຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ຊາວ​ ອາ​ເມຣິກັນ ທີ່​ຫລາກ​ຫລາຍ ​ແລະກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ນັ້ນທີ່​ເປັນສະ ມາຊິກສະພາສູງຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ມາດົນນານຈາກລັດ Alabama ເຊິ່ງຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຖືກ ປະຕິເສດຕໍ່ການສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງ ຍ້ອນການກ່າວຫາຈຳ ແນກເຊື້ອຊາດຜິວ​ພັນໃນອະດີດ. ທ່ານ Sessions ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຊ້ຳ ແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບ ທຸກໆຄວາມອະຄະຕິ ກ່ຽວ​ກັບ ເລື່ອງ​ເຊື້ອຊາດຜິວ​ພັນ ໃນການໃຫ້ ການ​ເປັນ​ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

Sen. Cory Booker Testifies Against Sessions Nomination as Attorney General
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