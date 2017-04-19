ຜູ້ສະໝັກ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຄະແນນ ພຽງພໍ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ພິເສດ ຢູ່ລັດຈໍເຈຍ

ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ອ້າງເອົາໄຊຊະນະສ່ວນນຶ່ງ ຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ
ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເທື່ອທຳອິດຂອງພັກທ່ານ Jon Ossoff ໄດ້ຮັບຄະ
ແນນສຽງພຽງພໍເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ຂອງລັດ Georgia ຊຶ່ງ
ແຕ່ໃດໆມາ ແມ່ນເປັນເຂດຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໄປແຂ່ງຂັນໃນການ
ເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງນີ້.
ການແຂ່ງຂັນເອົາບ່ອນນັ່ງ ທີ່ໄດ້ເປົ່າວ່າງລົງ ຍ້ອນທ່ານ Tom Price ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະຊາສົງເຄາະນັ້ນ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມສົນໃຈ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພາະເປັນການລົງປະຊາມະຕິ ໃນການເຂົ້າດຳລົງ
ຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນໄລຍະ 100 ວັນ ຂອງທ່ານທຣຳ.
ການນັບຄະແນນສຽງທີ່ສູສີກັນທີ່ສຸດ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໄປຈົນຮອດຕອນກາງຄືນ ໃນຂະນະ
ທີ່ທ່ານ Ossoff ໄດ້ບອກບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ວ່າ ການຕໍ່ສູ້ອາດຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງກາຍ 50 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທີ່
ຕ້ອງການ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຢ່າງຂາດລອຍ ໃນຮອບທີນຶ່ງ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວ ໃນຕອນເດິກວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸໃນສິ່ງທີ່ບໍ່
ຄາດຄິດ ພວກເຮົາໄດ້ທັບມ້າງຄວາມຄາດຫວັງຕ່າງໆ. ພວກເຮົາພວມປ່ຽນແປງ
ໂລກ ແລະ ສຽງຂອງພວກທ່ານຈະດັງກ້ອງ ໄປທົ່ວລັດນີ້ ແລະ ທົ່ວປະເທດນີ້.”
ສ່ວນປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ເຫັນການແຂ່ງຂັນທີ່ສູສີກັນນີ້ ໃນມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງ
ຫຼາຍ ໂດຍຂຽນລົງໃນ Twitter ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີເງິນມາ
ຈາກທາງນອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍສື່ມວນຊົນປອມ
ກໍຕາມ ແລະ ຜູ້ລົງສະໝັກ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ 11 ຄົນ “R” ໃຫຍ່ ຈະຊະນະ
ການເລືອກຕັ້ງ ໃນຮອບສອງ ຢູ່ລັດ Georgia.”
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນ
ເຊົ້າວັນອັງຄານນີ້ ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ “ທ່ານ Ossoff ຈະສ້າງຄວາມຫາຍະນະ ໃນລັດຖະສະພາ. ທ່ານອ່ອນແອຫຼາຍ ໃນເລື່ອງອາຊະຍາກຳ ແລະ ຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຜິດກົດໝາຍ ບໍ່ດີສຳລັບວຽກງານ ແລະ ຢາກເກັບພາສີສູງຂຶ້ນ. ຢ່າ ເລືອກເອົາ
ຜູ້ກ່ຽວ.”
ສອງສາມຊົ່ວໂມງກ່ອນການເລືອກຕັ້ງເລີ້ມຂຶ້ນ ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ບັນທຶກສຽງຄຳຮຽກ
ຮ້ອງທາງໂທລະສັບ ເຖິງພວກຜູ້ມີສິດອອກສຽງ ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງ ໂດຍກ່າວວ່າ “ມີແຕ່ພວກທ່ານເທົ່ານັ້ນ ສາມາດຢຸດຢັ້ງ ຜູ້ສະໝັກຫົວເສລີສຸດ ຂອງພັກ
ເດໂມແຄຣັດນີ້.”
ແຕ່ທ່ານ Ossoff ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກການລະດົມທຶນ ໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໜ້າ
ມະຫັດສະຈັນ ໃນມູນຄ່າ 8 ລ້ານ 3 ແສນໂດລາ ມາໄດ້ ແລະ ມີພວກອາສາສະໝັກ
ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ມາຊ່ວຍ ເພື່ອຈະເອົາຊະນະ ທ່ານທຣຳ.
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