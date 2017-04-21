ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ກ່າວວ່າ ທ່ານ ແລະຄູ່ຕຳ
ແໜ່ງຝ່າຍອີຈິບ ໄດ້ຕົກລົງກັນ ເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຕໍ່ອາຍຸ ໃນການເປັນຄູ່
ຮ່ວມງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ໃນຂະນະທີ່ອີຈິບ
ດິ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງຕື່ມຂຶ້ນ.
ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ປະຈຳທຳນຽບຫ້າແຈ ຫລັງຈາກເດີນ ທາງໄປເຖິງນະຄອນ Tel Aviv ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກຈາກ
ນະຄອນ Cairo ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ສຸດ ໝັ້ນໃຈແທ້ໆ ໃນຫົນທາງທີ່ພວກເຮົາຈະ
ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໄປສູ່ຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງກອງ ທັບກັບກອງທັບ ທີ່ເປັນພື້ນ
ຖານ ແລະໄດ້ຢືນຢູ່ຢ່າງໜັກແໜ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມານີ້.”
ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ ທີ່ນະຄອນ Cairo ເມື່ອເຊົ້າວານນີ້ ທ່ານ Mattis ກ່າວ
ວ່າ ທ່ານແລະປະທານາທິບໍດີອີຈິບທ່ານ Abdel Fattah el-Sissi ແລະ ລັດຖະມົນ
ຕີປ້ອງກັນປະເທດອີຈິບ ທ່ານ Sedki Sobhy ໄດ້ສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບການຕ້ານ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຮັກສາຊາຍແດນ ພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດການຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພທີ່ “ສັບສົນທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ “ທ່ານໄດ້ເຫັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ປະຈັກແຈ້ງຕໍ່ອີຈິບ ຮວມທັງ ແນ່ນອນ
ການວາງລະເບີດກໍ່ການນຮ້າຍຕໍ່ປະຊາຊົນອີຈິບ ຢູ່ທີ່ແຫລມ Sinai ແລະທົ່ວປະເທດ
ອີຈິບ ຕໍ່ຊາວອີຈິບທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສ.”
ຫລັງຈາກໄດ້ປະຊຸມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຈິບແລ້ວ ທ່ານ Mattis ກໍໄດ້ໄປວາງພວງ
ມາລາ ທີ່ຂຸມຝັງສົບທະຫານນິລະນາມຂອງອີຈິບ ກ່ອນການເດີນທາງໄປອິສຣາແອລ
ບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງຢ້ຽມຢາມທີສາມຂອງທ່ານໃນພາກຕາເວັນອອກກາງທີ່ໄດ້ເລີ້ມຈາກ
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ທ່ານ Mattis ໄດ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາຄົນທຳອິດ ທີ່ຢ້ຽມຢາມອີຈິບ.
ການເຈລະຈາມີຂຶ້ນຫລາຍອາທິດຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານ ດໍໂນລ
ທຣໍາ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບທ່ານ Sissi ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງເປັນການຢ້ຽມເທື່ອ
ທຳອິດ ຂອງຜູ້ນຳອີຈິບ ນັບແຕ່ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ໄດ້ເປັນ
ເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບທ່ານ Hosni Mubarak ໃນປີ 2009.
ການລຸກຮືຂຶ້ນ ທາງການເມືອງໃນປີ 2011 ໄດ້ຂັບໄລ່ ທ່ານ Mubarak ອອກຈາກ
ອຳນາດແລະເລີ້ມເກີດຄວາມບໍ່ສະງົບ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ທີ່ໄດ້ນຳພາໃຫ້ອະດີດ
ນາຍພົນ Sissi ເຂົ້າມາກຳອຳນາດຜະເດັດການ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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