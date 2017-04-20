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ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ຢ້ຽມຢາມ ອີຈິບ

Mattis Egypt
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ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ອີຈິບ ໃນວັນ ພະຫັດມື້ນີ້ ສືບຕໍ່ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ​ ​ໃນສາຍພົວພັນ ຂອງວໍຊີງຕັນ ກັບ Cairo ພາຍໃຕ້ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ໃນໄລຍະ 100 ວັນທຳ​ອິດຂອງ​ການ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ.

ທ່ານ Mattis ມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະ​ໂອ້​ລົມ ກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອີຈິບທ່ານ
Sedki Sobhy ​ແລະ ປະທານາທິບໍດີ Abdel Fattah el-Sissi ຜູ້ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເດີນທາງ
ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ທຳນຽບຂາວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຊຶ່ງເປັນການ​ຢ້ຽມຢາມ​ເທື່ອທຳອິດຂອງຜູ້ນຳ
ອີຈິບ ນັບຕັ້ງແຕ່ ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້​ໃຫ້ການ
ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Hosni Mubarak ໃນປີ 2009.

ຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ​ທາງການເມືອງໃນປີ 2011 ໄດ້ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ Mubarak
ແລະເລີ່ມ​ເກີດ​ຄວາມ​ສັບສົນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍປີ ທີ່ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຜະ​ເດັດ
ການ​ຂອງ​ອະດີດ​ ນາຍ​ພົນ Sissi.

ກະສັດ Saudi Arabia Salman (ຂວາ) ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis,ໃນ Riyadh, 19 ເມສາ, 2017.

ກະສັດ Saudi Arabia Salman (ຂວາ) ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis,ໃນ Riyadh, 19 ເມສາ, 2017.

ນັກຊ່ຽວຊານພາກຕາເວັນອອກກາງ ທ່ານ James Gelvin ຊຶ່ງ​ເປັນອາຈານສອນ
ທີ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລລັດ​ແຄ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ທີ່ນະຄອນ Los Angeles ບອກກັບ VOA ວ່າ
ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ Trump ​ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ທີ່​ຈະ “ຕໍ່ຕ້ານທ່ານ
ໂອບາມາ.”

“ໃນຄຳເວົ້າອີກແບບນຶ່ງ ທ່ານ Trump ​ໄດ້ເບິ່ງ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ກະທຳ
ແລະກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະ​ເຮັດບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ ທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ,” ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງທ່ານ Gelvin ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.

​ເປັນ​ທີ່​ຄາດກັນ​ວ່າ ທ່ານ Mattis ຈະຊຸກຍູ້ອີຈິບ ທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນ​ຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາທາງ
ດ້ານການ ເມືອງ ການເງິນແລະຄວາມປອດໄພນັ້ນ ຍັງ​ຈະ​ເອົາ​ທ່າ​ທີ​ຢ່າງ​ໜັກ​ແໜ້ນ
ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທ່າມກາງການຂົ່ມຂູ່ໃນແຫຼມ Sinai ແລະແມ່ນ​ແຕ່ໃນເຂດ​ເທດ
ສະບານບາງ​ແຫ່ງດັ່ງ​ທີ່​ ໄດ້ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນ ​ໃນການໂຈມຕີຮ້າຍ​ແຮງໃສ່ໂບດສາ
​ສະໜາ ຄຣິສນິກາຍ Coptic ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາທິດ​ໃບ​ລານ ທີ່​ເມືອງ Alexandria ແລະ
Tanta ທີ່ກະທຳຂອງພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງກຸ່ມລັດອິສລາມ.

“ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ​ໄພຂົ່ມຂູ່ນີ້​ແມ່ນ​ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. ສິ່ງທຳອິດກໍ​ຄື ເຮັດໃຫ້ບ້ານເຈົ້າ
ເປັນ ລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍເສຍກ່ອນ, ອີຈິບ,” ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງທ່ານ Brian
Katulis ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະ​ວຸ​ໂສ ດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທີ່​ສູນ​ກາງເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງອາເມຣິກັນ​ ໄດ້ບອກກັບ VOA ໄວ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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