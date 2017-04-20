ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ຢ້ຽມຢາມ ອີຈິບ

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ອີຈິບ ໃນວັນ ພະຫັດມື້ນີ້ ສືບຕໍ່ການສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນ ໃນສາຍພົວພັນ ຂອງວໍຊີງຕັນ ກັບ Cairo ພາຍໃຕ້ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ໃນໄລຍະ 100 ວັນທຳອິດຂອງການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ Mattis ມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະໂອ້ລົມ ກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອີຈິບທ່ານ
Sedki Sobhy ແລະ ປະທານາທິບໍດີ Abdel Fattah el-Sissi ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເດີນທາງ
ມາຢ້ຽມຢາມ ທຳນຽບຂາວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຊຶ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມເທື່ອທຳອິດຂອງຜູ້ນຳ
ອີຈິບ ນັບຕັ້ງແຕ່ ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Hosni Mubarak ໃນປີ 2009.
ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງໃນປີ 2011 ໄດ້ພາໃຫ້ມີການໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ Mubarak
ແລະເລີ່ມເກີດຄວາມສັບສົນທາງການເມືອງເປັນເວລາຫຼາຍປີ ທີ່ນຳໄປສູ່ການຜະເດັດ
ການຂອງອະດີດ ນາຍພົນ Sissi.
ນັກຊ່ຽວຊານພາກຕາເວັນອອກກາງ ທ່ານ James Gelvin ຊຶ່ງເປັນອາຈານສອນ
ທີ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລລັດແຄລີຟໍເນຍ ທີ່ນະຄອນ Los Angeles ບອກກັບ VOA ວ່າ
ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ Trump ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະ “ຕໍ່ຕ້ານທ່ານ
ໂອບາມາ.”
“ໃນຄຳເວົ້າອີກແບບນຶ່ງ ທ່ານ Trump ໄດ້ເບິ່ງ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ກະທຳ
ແລະກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Gelvin ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ທ່ານ Mattis ຈະຊຸກຍູ້ອີຈິບ ທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາທາງ
ດ້ານການ ເມືອງ ການເງິນແລະຄວາມປອດໄພນັ້ນ ຍັງຈະເອົາທ່າທີຢ່າງໜັກແໜ້ນ
ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທ່າມກາງການຂົ່ມຂູ່ໃນແຫຼມ Sinai ແລະແມ່ນແຕ່ໃນເຂດເທດ
ສະບານບາງແຫ່ງດັ່ງທີ່ ໄດ້ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນ ໃນການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງໃສ່ໂບດສາ
ສະໜາ ຄຣິສນິກາຍ Coptic ເມື່ອວັນອາທິດໃບລານ ທີ່ເມືອງ Alexandria ແລະ
Tanta ທີ່ກະທຳຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
“ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ນີ້ແມ່ນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. ສິ່ງທຳອິດກໍຄື ເຮັດໃຫ້ບ້ານເຈົ້າ
ເປັນ ລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍເສຍກ່ອນ, ອີຈິບ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Brian
Katulis ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທີ່ສູນກາງເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງອາເມຣິກັນ ໄດ້ບອກກັບ VOA ໄວ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ