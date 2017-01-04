ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກ ລະເບີດແຕກສອງຄັ້ງ ໃນ ໂຊມາເລຍ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 9 ຄົນ

ຈຳນວນສູງສຸດຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດໃນການລະເບີດລົດສະຫຼະຊີບສອງຄັ້ງຂອງວັນຈັນທີ່ຜ່ານ ມາ ໃກ້ກັບສະໜາມບິນສາກົນ ໂມກາດິສຊູ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 9 ຄົນ ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ ໄພໄດ້ພົບເຫັນສອງສົບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ກ້ອງຊາກຫັກພັງຂອງໂຮງແຮມ Peace ທີ່ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງມືລະເບີດຄົນໜຶ່ງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກ ພາສາໂຊມາເລຍ ວ່າ ສົບຂອງຜູ້ ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ແລະ ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງຖືກພົບເຫັນຫລັງຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດຂອງໂຮງແຮມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢູ່ໃກ້ໆກັບຝາໃນເວລາທີ່ລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ. ມີຢ່າງໜ້ອຍ 21 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີຄັ້ງນັ້ນ.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີສອງ ທີ່ກຸ່ມນັ້ນໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດລະເບີດລົດສະຫຼະຊີບສອງຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ, ດ້ວຍລົດຄັນທຳອິດມີເຈຕະນາສ້າງຄວາມຕົກໃຈ ແລະ ຄັນທີສອງຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍ ຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ລະເບີດລູກທຳອິດໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ດ່ານກວດກາຂອງ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ໂຊມາເລຍ ປະມານຕອນທ່ຽງ ຕາມເວ ລາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນທັນທີທັນໃດຫຼັງຈາກການລະເບີດຄັ້ງທຳອິດນັ້ນ, ລົດຄັນທີສອງກໍໄດ້ ຂັບມາດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ຜ່່ານດ່ານກວດກາ ແລະ ໄດ້ກົດປຸ່ມລະເບີດຢູ່ນອກໂຮງແຮມ Peace ທີ່ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບສະໜາມບິນ.
ລະເບີດແຕກທັງສອງຄັ້ງ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ໆກັບປະຕູ Medina, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນທາງເຂົ້າ ໃຫຍ່ສູ່ສະໜາມບິນ.
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