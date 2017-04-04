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ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຫດ​​ດິນ​ເຈື່ອນ ໃນ​ ໂຄ​ລອມ​ເບຍ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 270 ກວ່າຄົນແລ້ວ

ແມ່ຍິງຜູ້ນຶ່ງຮ້ອງໄຫ້ ເທິງໂລງສົບ ຍາດຂອງລາວ ທີ່ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຫດດິນເຈື່ອນ ໃນເມືອງ Mocoa, ໂຄ​ລອມ​ເບຍ, 3 ເມສາ, 2017.

ແມ່ຍິງຜູ້ນຶ່ງຮ້ອງໄຫ້ ເທິງໂລງສົບ ຍາດຂອງລາວ ທີ່ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຫດດິນເຈື່ອນ ໃນເມືອງ Mocoa, ໂຄ​ລອມ​ເບຍ, 3 ເມສາ, 2017.

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ການ​ຝັງ​ສົບ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ໂຄ​ລອມ​ເບຍ ສຳ​ລັບພວກທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ 273
ຄົນ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຈື່ອນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາທາລະນະ​ສຸກ ​ໃນ​ເມືອງ Mocoa ​ໄດ້​ມອບ​ສົບ​ໃຫ້​ຄອບຄົວ​ຂອງຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ
​ເພາະ​ຈະໄດ້​ເລັ່ງລັດການ​ຝັງ​ສົບ​ດັ່ງກ່າວ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ. ​
ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ພວກ​ພະນັກງານ​ກູ້​ໄພ​ ແລະ​ປະຊາຊົນທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍັງ​
ສືບ​ຕໍ່​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຜູ້​ຄົນ​ປະມານ 200 ຄົນ ທີ່​ຍັງ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ຢູ່ໃນ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ ທີ່ຖືກ​ຖົມ​
ລົງໂດຍ​ດິນ​ເຈື່ອນ.

ການ​ບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມ​ຕາຍ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ແມ່ນຮວມມີ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນ.

ປະທານາທິບໍດີ Juan Manuel Santos ​ໄດ້​ປະກາດ​ພາວະສຸກ​ເສີນ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ
ສຳລັບເມືອງ Mocoa ​ໂດຍ​ສັນຍາວ່າ ຈະ​ສ້າງສາ​ລະບົບ​ນ້ຳ​ປະປາ​ທີ່​ເພ​ພັງ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາ​ກ​ເຫດດິນ​ເຈື່ອນ ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຄືນ​ໃໝ່. ທ່ານ Santos ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດໃສ່​ສະພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​
ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄພພິບັດ​ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ເມືອງ Mocoa ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຝົນຕົກ​ໜັກ ຊຶ່ງປະມານ1 ສ່ວນ 3 ຂອງ​ຝົນຕົກ​ທັງ​ໝົດໃນ​ຮອບ​ເດືອນ ​ແຕ່​ກັບ​ຕົກລົງ​ມາ​ພາຍ​ໃນພຽງ
ຄືນ​ດຽວ.

​ແມ່​ນ້ຳ​ຫຼາຍ​ສາຍ ​ໄດ້​ພາກັນ​ລົ້ນຝັ່ງ​ຂຶ້ນຖ້ວມ​ໃກ້ໆ​ກັບເມືອງ Mocoa ​ໃນ​ເຊົ້າຂອງ​ວັນ​ເສົາ
​ທີ່ຜ່ານ​ມາ ​ເຮັດໃຫ້​ນ້ຳ​ ຕົມ ​ແລະເສດຊາກຕ່າງໆ ຊຸ​ລົງ​ໄປ​ໃສ່​ຖະໜົນແລະ​ທັບ​ຖົມ​ບ້ານ​
ເຮືອນຂອງ​ຜູ້​ຄົນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຜູ້​ຄົນ​ກຳລັງ​ນອນ​ລັບ​ໄຫຼ​ຢູ່ນັ້ນ.

​ໄພ​ຫາຍຍະນະທີ່​ວ່າ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຝົນຕົກ​ໜັກ​ເປັນ​ເວລາ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ຫຼາຍໆ​ມື້ທີ່
ພາ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ ບໍ່​ມີ​ໄຟຟ້າ​ ຫຼື ນ້ຳສະອາດໃຊ້. ນີ້​ແມ່ນໄພ​ຫາຍຍະນະ ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ
ທີ່ປະ​ເທດໂຄ​ລອມ​ເບຍ​ໄດ້​ຮັບ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1985 ​ເປັນຕົ້ນມາ ​ເວລາ 20 ພັນກວ່າຄົນ ​
ໄດ້ເສຍ​ຊີວິດຫຼັງ​ຈາກທີ່ໄດ້​ມີ​ການລະ​ເບີດຂອງພູໄຟ ທີ່ Nevado Del Ruiz ທີ່​ພາ​ໃຫ້​
ເກີດ​ດິນ​ເຈື່ອນ​ລົງ​ມາ​ໃນ​ເມືອງ Armero.

​ໃນໄລຍະ​ສອງ​ສາມ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມານີ້ ​ໄດ້​ມີຝົນຕົກ​ໜັກ ​ແລະ​ນຳ​ຖ້ວມ ຢູ່​ຕາມ​ເຂດ​ຊາຍ​ຝັ່ງ
ຂອງ​ມະຫາ​ສະໝຸດປາຊິ​ຟິກ​ໃນ​ອາ​ເມຣິກາ​ໃຕ້ ທີ່​ໄດ້ເຮັດ​ຜູ້​ຄົນ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ​ໃນປະ​ເທດ
Peru ​ແລະ Ecuador ​ເສຍ​ຊີວິດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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