ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ ຈຳນວນພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ຮູ້ວ່າເສຍຊີວິດ
ຈາກການຖິ້ມລະເບີດອັນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານັ້ນໄດ້ເພີ້ມ
ຂຶ້ນເກືອບສາມເທົ່າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍພວກຫົວຮຸນແຮງ 92 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກລະ
ເບີດແຕກ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 36 ຄົນທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນວັນສຸກວານນີ້. ເຂດດັ່ງກ່າວ
ກຳລັງຖືກມ້ຽນມັດ ສະນັ້ນຈຳນວນຄົນຕາຍອາດເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ບໍ່ມີການບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມີພົນລະເຮືອນ ຫລືທະຫານໄດ້ເສຍຊີວິດຫລືບໍ່.
ສະຫະລັດໃຊ້ລູກລະເບີດໃຫຍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນອັຟການິສ
ຖານ ຊຶ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກແຍກຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກບັນດານັກການເມືອງ ແລະທະຫານໃນນະຄອນ Kabul ແຕ່ໄດ້ຖືກປະນາມຢ່າງ
ແຮງຈາກ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Hamid Karzai ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັຟ
ການິສຖານ ປະຈໍາປາກິສຖານ.
ຢູ່ໃນ tweet ທີ່ສົ່ງອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມເທື່ອນັ້ນ ທ່ານ Kazai ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະໃຊ້ຄໍາເວົ້າອັນແຂງກ້າ ເພື່ອປະນາມຕໍ່ການຖີ້ມລະເບີດທີ່ເປັນ
ອາວຸດຫລ້າສຸດ ໃຫຍ່ສຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນລະເບີດນິວເຄລຍ ໃສ່ອັຟ ການິສຖານໂດຍກອງ
ທັບສະຫະລັດ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນສົງຄາມຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແຕ່ແມ່ນການບໍ່ມີມະນຸດສະ
ທຳ ແລະທາລຸນທີ່ສຸດຂອງການໃຊ້ປະເທດເຮົາໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ເປັນບ່ອນທົດ
ລອງອາວຸດໃໝ່ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ. ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ ຊາວອັຟການິສ
ຖານ ທີ່ຈະຫ້າມສະຫະລັດບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ແນວນັ້ນໄດ້.”
ທ່ານ Hazrat Omar Zakhilwal ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັຟການິສຖານ ປະຈຳປາ
ກິສຖານ ກໍສົ່ງ tweeted ທີ່ຂຽນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າການໃຊ້ລະເບີດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່
ແມ່ນນິວເຄລຍ ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ 'ແມ່ໂປ່ຂອງລູກລະເບີດທັງໝົດ' ຢູ່ເທິງ ດິນແດນ
ຂອງພວກເຮົາເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນເລີຍ. ຖ້າຫາກວ່າລູກ
ລະເບີດໃຫຍ່ເປັນສິ່ງທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ພວກເຮົາກໍຈະອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ
ທີ່ສຸດໃນໂລກແລ້ວມື້ນີ້."
ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ໄດ້ຖີ້ມລະເບີດ GBU-43 ທີ່ເປັນລະເບີດໃຫຍ່ ມີຄວາມ
ຍາວເກົ້າແມັດ ແລະໜັກ 10 ໂຕນໃສ່ເມືອງ Achin ຂອງແຂວງ Nangarhar ໃນວັນ
ພະຫັດຜ່ານມາ. ການໂຈມຕີໄດ້ໃຫ້ເຫັດຜົນວ່າເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງການປຸກລະດົມໃຫ້
ທຳລາຍກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ຂອງແຂວງ Khorasan ທີ່ເປັນສາຂາທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງນຶ່ງຂອງ
ກຸ່ມ IS.
ນາຍພົນ John Nicholson ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດທະຫານສະຫະລັດຢູ່ໃນອັຟການິສ
ຖານ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານໄດ້ປະສານງານການໂຈມຕີ
ກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານແລ້ວ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ກໍໄດ້ເຮັດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້
ປະຕິບັດມານັບແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມປະຕິບັດງານນີ້ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ.” ຖະແຫລງ
ການອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ອອກເຜີຍແຜ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນໂດຍປະທານາທິບໍດີ Ashraf Ghani
ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄໍາເຫັນອັນດຽວກັນນີ້
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