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ເກີດການປະທະກັນ ທີ່ເຂດ Kokang ໃນລັດ Shan ຂອງມຽນມາ

ແຜນທີ່ລັດສານ ປະເທດມຽນມາ

ແຜນທີ່ລັດສານ ປະເທດມຽນມາ

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ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 30 ຄົນ ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ສູ້​ລົບ​ຢູ່​ເມືອງ Laukkai ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​
ວານ​ນີ້ ລະ​ຫວ່າງ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ມຽນມາ ​ແລະ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ປະກອບ​ອາວຸດ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​.

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕືງລະຫວ່າງ​ລັດຖະບານ​ກາງ ​ແລະ​ພວກ​ທະຫານ​ບ້ານຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ ຢູ່​ທາງ​
ພາກ​ເໜືອ​ ໃກ້​ກັບ​ແຂວງ Yunnan ຂອງປະ​ເທດ​ຈີນ ​ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ
​ຈັນ​ວານ​ນີ້. ບັນດາ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫ​ດການ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ປືນໃຫຍ່
​ແລະ​ສຽງ​ຍິງ​ປືນ​ນ້ອຍຢູ່​ທີ່​ເມືອງ Laukkai ​ເມືອງ​ເອກຂອງ ​ເຂດ​ພິ​ເສດ Kokang ແລະ​
ເປັນ​ເມືອງ​ຄ້າຂາຍສຳຄັນ​ຢູ່ແຄມ​ແມ່​ນໍ້າ Salween ​ໃນບໍລິ​ເວນຊາຍ​ແດນ​ມຽນມາ ​ຕິດ​
ກັບ​ປະ​ເທດ​ຈີນ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ສາມ​ຈຸດ​ ຂອງ​ເມືອງ Laukkai ຮວມ
ທັງປ້ອ​ມຕຳຫຼວດ ​ແລະ​ຄ້າຍທະ​ຫານ. ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ຕຳຫລວດ​ຈາລະ​ຈອນຫ້າ​ຄົນ​ແລະ
​ພົນລະ​ເຮືອນ​ອີກ​ຫ້າ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ນອກ​ນັ້ນພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ລາຍ​ງານວ່າ ​ໄດ້
ພົບ​ເຫັນ 20 ​ຊາກ​ສົບ​ທີ່​ຖືກ​ເຜົາໄໝ້ ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ພິສູດ​ໄດ້. ມຽນມາ​ກ່າວ​ວ່າ​ ບໍ່​ມີ​ການ
​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມຕາຍ ຂອງກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ.

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