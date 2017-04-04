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ການໂຈມຕີທີ່ສົງໄສທີ່ວ່າເປັນແກັສພິດ ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ໄດ້ສັງຫານ ຢ່າງນ້ອຍ 58 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ລົ້ມປ່ວຍອີກຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ອັງກິດກ່າວວ່າ ມີພວກເດັກນ້ອຍ ຢ່າງນ້ອຍ 9 ຄົນ ຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ພົວພັນດ້ວຍລະເບີດເຄມີ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ພວກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນໃນການໂຈມຕີ ທີ່ເມືອງ Khan Sheikhoun ໃນແຂວງ Idlib ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ພາກັນຫາຍໃຈບໍ່ອອກ, ແໜ້ນ
ໜ້າອົກ ອາຈຽນ ແລະມີຝອດອອກມາເຕັມປາກ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ອັງກິດກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ເຮືອບິນລົບຂອງ Russia ຫຼືຂອງ Syria ກັນແທ້ ເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້.
ແຂວງ Idlib ແມ່ນໄດ້ຖືກຄອບຄຸມໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານ
ອຳນາດການປົກຄອງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2001
ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຄົນ 400 ພັນ ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຫຼາຍລ້ານຄົນ ອົບພະຍົບລົບ
ໄພໜີຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
Syria ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ນຳໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ຕໍ່ພວກພົນລະເຮືອນ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາ
ທີ່ທາງອຳນາດການປົກຄອງ Assad ໄດ້ປະຕິເສດໄປນັ້ນ.
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