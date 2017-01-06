ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ຈະແຕ່ງຕັ້ງອະດີດສະມາຊິກສະ ພາສູງ Dan Coats ໃຫ້ກຳຕຳແໜ່ງ ເປັນຫົວໜ້າ ປະຊາຄົມສືບລັບ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຕ່າງໆ.
ທ່ານ Coats ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນນິຍົມແນວທາງເດີມຈະເປັນຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ກຳກັບນຳ ອົງການສືບລັບ CIA ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງ ຊາດ ແລະອີກ 14 ອົງການລັດຖະບານກາງທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມ ສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາສູງແລ້ວ ທ່ານ Coats ຈະຮັບໜ້າທີ່ ແທນທ່ານ James Clapper ນາຍພົນສາມດາວເບ້ຍບຳນານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ໃນປີ 2010.
ທ່ານ Coats ອາຍຸ 73 ປີ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດ Indiana ຢູ່ໃນສະພາສູງແຕ່ປີ 1989 ຈົນຮອດປີ 1999 ແລະອີກເທື່ອນຶ່ງຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ. ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ລົງ ແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກສະໄໝນຶ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານຍັງເຄີຍເປັນອະດີີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳເຢຍຣະມັນ ທ່ານ Coats ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງມາກ່ອນ. ທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ກອງທັບບົກສະຫະລັດແຕ່ປີ 1966 ຫາ 68 ແລະເຄີຍໄດ້ປະກອບວິຊາອາ ຊີບເປັນນັກທຸລະກິດກ່ອນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ວົງການການເມືອງ.
ທ່ານ Clapper ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 75 ປີ ໄດ້ປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຂໍ ຕໍ່ອາຍຸ ໃນການເປັນຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດຕື່ມອີກ ຫລັງຈາກລັດຖະ ບານຂອງທ່ານ Barack Obama.
ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ລາຍງານວ່າ ທ່ານ Trump ມີແຜນທີ່ຈະປັບປຸງໂຄງສ້າງໃໝ່ ແລະດັດແປງຫ້ອງການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດທີ່ທ່ານຮູ້ ສຶກວ່າບໍ່ສະບາຍໃຈ ແລະຫຼິ້ນການເມືອງ.” ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໂຄສົກຂອງ ທ່ານ Trump ຄືທ່ານ Sean Spice ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຂງຂັນວ່າ ລາຍງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂອຍຮ້ອງວ່າ “ຜິດພາດ 100 ເປີເຊັນ.”
ນັບແຕ່ໄດ້ຖືກເລືອກ ທ່ານ Trump ໄດ້ຕິຕຽນການປະຕິບັດງານຂອງປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດຫລາຍຄັ້ງ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມສົງໄສຢ່າງໜັກກ່ຽວກັບການຊັງຊາວ່າ ຣັດເຊຍ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໂດຍໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນອີແມລພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີທີ່ເປັນ
ມະຫາເສດຖີອະສັງຫາລິມະຊັບ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ