ໄຊໂຄລນ Debbie ຖະຫຼົ່ມ ພາກຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອ ອອສເຕຣເລຍ

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ພາຍຸໄຊໂຄລນຂະໜາດແຮງ ໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງ ຢ່າງຊ້າໆ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງ
ເໜືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວ
ກັບລົມແຮງແລະໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ໄຊໂຄລນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Debbie ໄດ້ພັດເຂົ້າປະທະໃກ້ໆກັບເຂດຫາດ Airlie ໃນເວ
ລາປະມານຕອນທ່ຽງມື້ນີ້. ມັນໄດ້ອ່ອນຕົວລົງຕະຫຼອດທັງວັນ, ແຕ່ວ່າຍັງມີລົມແຮງ
ເຖິງ 155 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນແລງວັນອັງຄານມື້ນີ້.
“ພວກເຮົາມີບ້ານເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 45 ພັນຫຼັງທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ພວກເຮົາຍັງມີ
ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ທີ່ຖືກໂຄ່ນລົງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານນາງ Annastracia
Palaszczuk ນາຍົກຂອງລັດ Queensland ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານນາງຍັງກ່າວ
ຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ນີ້ແມ່ນໄຊໂຄລນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ພວກຜູ້ຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ແຕ່ໃນບ້ານເຮືອນ.”
ທ່ານ Stewart ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດ ໃນເຂດ Queensland ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຄົນ ຈຳເປັນທີ່
ຈະຕ້ອງຕຽມພ້ອມ ຟັງລາຍງານຕື່ມກ່ຽວກັບຜົນເສຍຫາຍ ໃນຂະນະທີ່ການບາດເຈັບລົ້ມ
ຕາຍ ແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ອາດມີການຕາຍເກີດຂຶ້ນ ຈາກລົມພາຍຸ ໄຊໂຄລນຫົວນີ້.
ບໍ່ດົນ ກ່ອນທີ່ຈຸດໃຈກາງຂອງໄຊໂຄລນ Debbie ຈະເຖິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ກົມອຸຕຸນິຍົມ
ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີລົມແຮງ ປະມານ 262ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ໃກ້ໆກັບເກາະ Hamilton ບ່ອນທີ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວພາກັນເຂົ້າໄປຫລົບລີ້ໃນໂຮງແຮມ
ທີ່ວ່ານີ້. ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 10 ພັນ ຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດແຄມຝັ່ງ ໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍ
ໄປສູ່ເຂດທີ່ມີດິນສູງ.
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