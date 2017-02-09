ຜູ້ພິພາກສາຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຕັດສິນຝາກໂທດຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທ່ານ Alexie Navalny ເປັນເວລາ 5 ປີ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນການຍັກຍອກ ສໍ້ໂກງ ຊຶ່ງເປັນການຕັດສິນ ທີ່ອາດຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທ່ານລົງແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິ ບໍດີໃນປີໜ້ານີ້.
ທ່ານ Navalny ທີ່ຍັງຢືນຢັນຕໍ່ຄວາມບໍລິສຸດຂອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຂໍອຸທອນ
ການຕັດສິນໂທດດັ່ງກ່າວ ແລະຍັງຈະລົງແຂ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີໄດ້ ສູ້ກັບທ່ານ
Vladimir|Putin ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານ Putin ຕັດສິນໃຈ ຈະລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ
ອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
ທ່ານ Navalny ໄດ້ກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຕັດສິນແລ້ວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຮັບຮູ້ເຖິງ
ການຕັດສິນນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດທຸກຢ່າງ ທີ່ຈະມີສ່ວນໃນການລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ
ອີງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.”
ທ່ານ Navalny ໄດ້ກ່າວຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຣັດເຊຍ ພະຍາຍາມທີ່ຈະກີດກັນ
ທ່ານບໍ່ໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ວ່າ ການຕັດສິນໂທດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນ
“ເປັນການເຕືອນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຄະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ມອງ
ເຫັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຕົວແທນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ.”
ເວລາພວກນັກຂ່າວຖາມວ່າ ຖ້າຫາກການບໍ່ມີໜ້າຂອງທ່ານ Navalny ໃນການລົງແຂ່ງ
ຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີແລ້ວນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງມີການປະນີປະນອມບໍ?
ໂຄສົກ ຂອງວັງ Kremlin ທ່ານ Dmitry Peskov ໄດ້ກ່າວຕອບໂຕ້ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່
ເຊື່ອວ່າມີຄວາມກັງວົນໃດໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນແລ້ວ.”
ອົງການເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະການຮ່ວມມືໃນຢູໂຣບ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພ ໃນຂົງເຂດ ໄດ້ອອກຄວາມເຫັນ ຕໍ່ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານກົວວ່າ
ການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານ Alexie Navalny ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນກໍລະນີ ທີ່ຫຼ້າສຸດຂອງສານ
ທີ່ໃຊ້ການແຍກສ່ວນບຸກບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີການເມືອງ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
MichaelGeorg Link ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງກຸ່ມອົງການເພື່ອສະຖາບັນເສລີປະຊາທິ
ປະໄຕ ແລະສິດທິມະນຸດ.
ກົດໝາຍຣັດເຊຍ ແມ່ນຫ້າມບຸກຄົນໃດກໍຕາມ ທີ່ພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ໃນ “ການອາ
ຊະຍາກຳຮ້າຍແຮງ” ຊຶ່ງຮວມເຖິງ ການຍັກຍອກ ສໍ້ໂກງ ບໍ່ໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງ
ເປັນເວລາ 10 ປີ.
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