ຜູ້ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດສະຫະລັດ ຄືຜູ້ພິພາກສາ Neil Gorsuch ໄດ້ເອີ້ນການຕຳນິຕິຕຽນຢ່າງແຮງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຕໍ່ຂະແໜງຕຸລາການວ່າ “ເຮັດໃຫ້ທໍ້ໃຈ” ແລະ ພາໃຫ້ “ໝົດກຳລັງໃຈ.”
ທ່ານ Gorsuch ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ພົບປະກັນກັບສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກ Democrat ທ່ານ Richard Blumenthal.
ທ່ານ Gorsuch ຖືກຖາມວ່າ ທ່ານມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງໃດຕໍ່ການຂຽນລົງ Twitter ຂອງ
ທ່ານ Trump ທີ່ເອີ້ນ ຜູ້ພິພາກສາເຂດ ຈາກລັດວໍຊີງຕັນ ທ່ານ James Robart ຜູ້ຊຶ່ງ
ໄດ້ໂຈະດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ທີ່ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຈາກບັນດາ
7 ປະເທດຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມໂຈະການເດີນທາງມາຍັງສະຫະລັດ ວ່າ
“ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຜູ້ພິພາກສາ.”
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນວ່າ ໃຫ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຜູຸ້ພິພາກສາ Robart
ແລະລະບົບສານ “ຖ້າຫາກວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ການໂຈມຕີຂອງພວກ
ກໍ່ການຮ້າຍ. ປະທານາທິບໍດີຍັງໄດ້ຕຳນິຕິຕຽນຄະນະຜູ້ພິພາກສາສານ 3 ທ່ານຂອງ
ສານອຸ ທອນ ທີ່ນະຄອນ San Francisco ທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາວ່າ ຜູ້ພິພາກສາ
Robart ມີອຳນາດທາງກົດໝາຍຫຼືບໍ່ ທີ່ຈະໂຈະດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ຕໍ່ການ
ຖືກບັງຄັບໃຊ້ ໃນຂະນະທີ່ການທ້າທາຍທາງກົດໝາຍຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຈະເອີ້ນວ່່າ ສານມີຄວາມລຳອຽງ
ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະບໍ່ເອີ້ນວ່າ ມັນເປັນຄວາມລຳອຽງ. ທາງສານນັ້ນ ເບິ່ງຄື
ວ່າຈະມີຄວາມຝັກໃຝ່ທາງການເມືອງ ແລະມັນກໍຈະເປັນການດີຫຼາຍ ສຳລັບລະບົບ
ຍຸຕິທຳຂອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຂົາຈະສາມາດອ່ານລາຍງານ ແລະກະທຳໃນສິ່ງທີ່
ຖືກຕ້ອງ.”
ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຂອງລະບົບຍຸຕິທຳ ແມ່ນໄດ້ຂຽນໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນລັດຖະທຳ
ມະນູນສະຫະລັດ ແລະວ່າການຕິຕຽນຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ວ່ານີ້ຈາກປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ
ລະບົບສານຂອງລັດຖະບານກາງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສູ້ຈະມີ.
ເຊີນຊົມ: ໂຄງການໂຈະການເດີນທາງເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ຂອງທ່ານ Trump
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ໃນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນວ່າ ທ່ານໄດ້ເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວນີ້ ພຽງເພື່ອປົກປ້ອງປະເທດຊາດເທົ່ານັ້ນ ເວລາທ່ານໄດ້ອອກດຳລັດໂຈະການເດີນທາງມາຍັງສະຫະ ລັດຂອງຜູ້ຄົນຈາກ ອີຣັກ ອີຣ່ານ ຊີເຣຍ ລີເບຍ ເຢເມນ ໂຊມາເລຍແລະຊູດານ ເປັນການຊົ່ວຄາວນັ້ນ.
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