ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສານ ອາດເປັນຜົນຕໍ່ ການປະຕິບັດ ດຳລັດດັດແກ້ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ໃນຂະນະທີ່ດຳລັດຫ້າມເດີນທາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງ ຂອງລັດຖະບານ ໃກ້ຈະເລີ້ມ
ຂຶ້ນນັ້ນ ພວກທີ່ທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ ກໍຫວັງວ່າ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຈະກີດກັນ
ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທີສອງຂອງຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ເພື່ອຈະຈຳກັດ ພວກ
ເດີນທາງ ແລະ ພວກອົບພະຍົບ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມ ຂອງສາມກຸ່ມ ທີ່ກ່ຽວພັນໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ກ່ຽວກັບ ດຳລັດຫ້າມ
ເດີນທາງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ກຳລັງຕິດຕາມ
ເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງ ທີ່ລັດ ວໍຊິິງຕັນ ເມື່ອຕອນ
ແລງ ວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນອີກສອງລັດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້
ກ່ຽວກັບຄຳຕັດສິນໃດໆ ທີ່ອາດຈະມີຜົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະບັບຫຼ້າສຸດ
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ.
ຄາດກັນວ່າ ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຕໍ່ສານ ແມ່ນຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ໃນລັດ
Maryland ແລະ ລັດ Hawaii ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ້າທ້າຍຕໍ່ດຳລັດຫ້າມເດີນທາງ
ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.
ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຜູ້ພິພາສາສານອຸທອນລັດຖະບານກາງ ສາມທ່ານ ໄດ້ຍຶດຖືເອົາ
ຄຳຕັດສິນຂອງ ລັດວໍຊິງຕັນ ທີ່ໄດ້ໂຈະດຳລັດເດີນທາງສະບັບທຳອິດ ທີ່ໄດ້ອອກໃນ
ວັນທີ 27 ເດືອນມັງກອນ ນຶ່ງສັບປະດາ ຫຼັງຈາກການສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຂອງ
ທ່ານທຣຳ. ດຳລັດສະບັບທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃໝ່ ໄດ້ອອກໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງ
ພະຍາຍາມ ບໍ່ໃຫ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງ ການປະທ້ວງ ແລະ ການໂຈມຕີຄືກັນກັບດຳລັດ
ສະບັບທຳອິດ.
ດຳລັງທີ່ພົວພັນກັບການເດີນທາງສະບັບຫລ້າສຸດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍທ່ານທຣຳ
ໃນວັນທີ 6 ມີນາຜ່ານມາ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກວີຊ່າ ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກ ປະເທດອີຣ່ານ
ລີເບຍ ໂຊມາເລຍ ຊູດານ ຊີເຣຍ ແລະເຢເມນເປັນເວລາ 90 ວັນ ແລະການຮັບເອົາ
ພວກອົບພະຍົບ 120 ວັນເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 16 ມີນານີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍລັດຖະບານໃຫ້
ເຫດຜົນວ່າ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານ “ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ”.
ພວກທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ດຳລັດ ຊຶ່ງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ 6 ປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ
ຊາວມຸສລິມນັ້ນ ແລະພວກອົບພະຍົບທີ່ພວມລໍຖ້າການເຂົ້າຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ແມ່ນຮວມ
ທັງຊາວມຸສລິມຫຼາຍໆຄົນ ຢືນຢັນວ່າ ດຳລັງສະບັບທີ 2 ເປັນການຈຳແນກກີດກັນດ້ານ
ສາສະໜາ ແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຄືກັນກັບສະບັບທຳອິດ ແລະ ມີແຜນ
ການທີ່ຈະສືບຕໍ່ທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ.
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