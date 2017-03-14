CBO ກ່າວວ່າ 14 ລ້ານຄົນ ຈະບໍ່ມີ ປະກັນໄພ ຖ້າແຜນການ ພັກຣີພັບບລີກັນ ຜ່ານສະພາ

ຫ້ອງການງົບປະມານຂອງລັດຖະສະພາ ຫຼື CBO ກ່າວວ່າ ມີປະມານ 14 ລ້ານຄົນ ທີ່ຈະເສຍປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນປີໜ້ານີ້ ຖ້າຫາກວ່າ ລັດຖະພາຮັບຜ່ານແຜນການຂອງພັກ Republican ທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ແທນປະກັນໄພສຸຂະພາບລາຄາຍ່ອມເຍົາ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ Obamacare ນັ້ນ.
ຫ້ອງການ CBO ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ປະກອບດ້ວຍນັກວິໄຈແລະນັກເສດຖະສາດ ທີ່ີບໍ່ສັງກັດ
ພັກ ໄດ້ນຳເຜີຍແຜ່ລາຍງານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕາມ ແຜນການ ຂອງທ່ານ Donald Trump ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາ
ຫາສຽງ ທີ່ຈະລົບລ້າງລະບົບຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ຂອງປະທານາທະບໍດີຄົນກ່ອນ ກໍຄືທ່ານ
ບາຣັກ ໂອບາມາ ນັ້ນ. ທ່ານ Trump ແລະສະມາຊິກພັກ Republican ຄົນອື່ນໆ ກ່າວວ່າ ລະບົບປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນແພງຫຼາຍ ແລະບໍ່ທ່ຽງທຳຕໍ່ຜູ້ຄົນ ຍ້ອນບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຄົນຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ.
ລາຍງານຂອງຫ້ອງການ CBO ລະບຸວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ແຜນການຂອງພັກ Republican ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຈຳນວນຂອງພວກຜູ້ຄົນ ທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຈະມີເພີ່ມຂຶ້ນ 14 ລ້ານຄົນ ເປັນທັງໝົດ 41 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2018. ພາຍໃນປີ 2026 ກໍຈະສູງຂຶ້ນເປັນ 52 ລ້ານຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ 28 ລ້ານຄົນ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຍົກເລີກ Obamacare.
ກົດໝາຍຂອງປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານ ໃນປີ 2010 ນັ້ນ ແມ່ນໂຄງການ
ທີ່ເປັນ ລາຍເຊັນຂອງທ່ານໂອບາມາ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຈຳນວນ 20 ລ້ານຄົນ ທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພສຸຂະພາບມາກ່ອນນັ້ນ ມີປະກັນໄພສຸຂະພາບ.
ຫ້ອງການ CBO ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການອັນໃໝ່ຂອງພັກ Republican ຈະຕັດການ ຂາດດຸນຂອງລັດຖະບານລົງ 337 ພັນລ້ານໂດລ່າ ພາຍໃນປີ 2026 ໂດຍປຽບທຽບແລ້ວ ຫ້ອງການ CBO ກະປະມານໄວ້ໃນປີ 2017 ລັດຖະບານກາງ ຈະໃຊ້ຈ່າຍ 4 ພັນ ຕື້ໂດລ່າ ຊຶ່ງຈະເພີ່ມ 559 ພັນລ້ານໂດລ່າ ເຂົ້າໃສ່ໜີ້ການຂາດດຸນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະສັບພະຍາກອນມະນຸດ ທ່ານ Tom Price ໄດ້ຕຳນິຕິຕຽນລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າຢູ່ນອກທຳນຽບ
ຂາວວ່າ ຫ້ອງການ CBO ພຽງແຕ່ເບິ່ງສ່ວນຂອງປະກັນໄພສຸຂະພາບ ອັນໃໝ່ຂອງ
ພັກ Republican. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້” ທີ່ວ່າເຜນການໃຫມ່ນີ້
ຈະປ່ອຍໃຫ້ ຜູ້ຄົນ 14 ລ້ານຄົນ ບໍ່ມີປະກັນໄພສຸຂະພາບ ເພາະວ່າ ຄ່າປະກັນໄພ
ສຸຂະພາບ ນັ້ນຈະຫຼຸດຕ່ຳລົງ ແລະຜູ້ຄົນ ກໍຈະສາມາດເລືອກຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ແທນທີ່ຈະເປັນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ເໝາະສົມສະຫຼັບ
ລັດຖະບານ.
ທ່ານ Price ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ຫ້ອງການ CBO ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິຈາລະນາທຸກໆ
ພາກສ່ວນ ຂອງແຜນການ ທີ່ຮວມທັງ ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະປະຕິຮູບ
ການຕະຫຼາດຂອງປະກັນໄພສຸຂະພາບ ນັ້ນນຳ.
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