ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງຄອງໂກ ທ່ານ Etienne Tshisekedi ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ຂະນະຢູ່ທີ່ນະຄອນ Brussels ປະເທດແບລຢ້ຽມ ເພື່ອໄປກວດສຸຂະພາບຮວມອາຍຸໄດ້ 84 ປີ.
ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງທ່ານ Tshisekedi ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກພັກສະຫະ ພາບເພື່ອປະຊາທິປະໄຕແລະສັງຄົມກ້າວໜ້າ ຊຶ່ງເປັນພັກການເມືອງທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1982 ເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ການປົກຄອງປະເທດເປັນເວລາ ດົນນານຂອງຈອມຜະເດັດການ Mobutu Sese Seko ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຮູ້ກັນ ໃນນາມ Zair ເວລານັ້ນ.
ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ທີ່ເຄີຍຮັບໜ້າທີ່ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນເວລາສັ້ນໆໃຫ້ແກ່ທ່ານ Mobutu ໄດ້ໄປລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ ກ່ອນທີ່ຈະ ເດີນທາງກັບຄືນປະ ເທດໃນເດືອນກໍລະກົດເວລາທ່ານໄປກ່າວຢູ່ບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມ ຂອງພວກທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການປົກຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີ Joseph Kabila.
ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງທ່ານ Tshisekedi ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄອງໂກກຳລັງປະສົບ
ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ບ່ອນທີ່ພັກຝ່າຍຄ້ານພວມກົດດັນມາເປັນເວລາ ຫຼາຍເດືອນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ Kabila ລົງຈາກອຳນາດ ຫຼັງຈາກອັນທີ່ພັກຝ່າຍ ຄ້ານກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງນັ້ນ.
ສອງພັກການເມືອງໃຫຍ່ໆໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດເທື່ອ. ສານໄດ້ຕັດສິນວ່າ ທ່ານ Kabila ອາດຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ຕໍ່ໄປໄດ້ ຈົນກວ່າການເລືອກຕັ້ງເທື່ອໜ້າ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍປີນີ້.
ທ່ານ Tshisekedi ແມ່ນເປັນບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຕິທ່ານ Kabila ຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນຖານະທີ່
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກປະຊາຊົນແລະເປັນບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນ. ໃນປີກາຍນີ້ທ່ານ ຮ້ອງທ່ານ Kabila “ຄົນຂາຍຊາດ” ທີ່ບໍ່ຍອມລົງຈາກອຳນາດ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງການໂອນອຳນາດນັ້ນ ມີກຳນົດວ່າທ່ານ Tshisekedi ຈະເຂົ້າ ກຳຕຳ
ແໜ່ງຫົວໜ້າສະພາໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຈະນຳພາພວກຜູ້ນຳຊຸດໃໝ່
ຢູ່ໃນຄອງໂກ.
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