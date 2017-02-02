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ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຄອງໂກ ທ່ານ Tshisekedi ເຖິງແກ່​ມໍລະນະ​ກຳ​ ຮວມອາຍຸໄດ້ 84 ປີ

ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຄອງໂກ ທ່ານ Etienne Tshisekedi ຖະແຫຼງ ໃນລະຫວ່າງ ການໂຮມຊຸມນຸມ ທາງການເມືອງ ທີ່ Kinshasa, ຄອງໂກ, 31 ມໍລະກົດ, 2016.

ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຄອງໂກ ທ່ານ Etienne Tshisekedi ຖະແຫຼງ ໃນລະຫວ່າງ ການໂຮມຊຸມນຸມ ທາງການເມືອງ ທີ່ Kinshasa, ຄອງໂກ, 31 ມໍລະກົດ, 2016.

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ຜູ້ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງ​ຄອງ​ໂກ ທ່ານ Etienne Tshisekedi ໄດ້ເຖິງ​ແກ່​ມໍລະນະກຳ ຂະນະ​ຢູ່​ທີ່​ນະຄອນ Brussels ປະ​ເທດ​ແບ​ລຢ້ຽມ ​ເພື່ອ​ໄປ​ກວດສຸຂະພາບຮວມອາຍຸ​ໄດ້ 84 ປີ.

ການ​ເຖິງ​ແກ່​ມໍລະນະ​ກຳ​ຂອງ​ທ່ານ Tshisekedi ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການຢືນຢັນ​ຈາກພັກ​ສະຫະ ພາບ​ເພື່ອ​ປະຊາທິປະ​ໄຕແລະ​ສັງຄົມ​ກ້າວໜ້າ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພັກການ​ເມືອງ​ທີ່ທ່ານ​ໄດ້​ຕັ້ງຂຶ້ນ ​ໃນ​ປີ 1982 ​ເພື່ອ​ຄັດຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ປົກຄອງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ເວລາ ດົ​ນນານ​ຂອງ​ຈອມ​ຜະ​ເດັດ​ການ Mobutu Sese Seko ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ ​ໃນ​ນາມ Zair ​ເວລາ​ນັ້ນ.

ຜູ້ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ທີ່​ເຄີຍ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ເປັນ​ເວລາ​ສັ້ນໆ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ Mobutu ​ໄດ້​ໄປ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍໆ​ປີ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ ​ເດີນທາງ​ກັບ​ຄືນປະ ​ເທດ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລະກົດເວລາ​ທ່ານ​ໄປ​ກ່າວ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຄັດຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ Joseph Kabila.

ການ​ເຖິງ​ແກ່​ມໍລະນະ​ກຳ​ຂອງທ່ານ Tshisekedi ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຄອງ​ໂກ​ກຳລັງ​ປະສົບ​
ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ ບ່ອນ​ທີ່​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ພວມ​ກົດ​ດັນ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ ຫຼາຍ​ເດືອນ​ໃຫ້​ປະທານາທິບໍດີ Kabila ລົງ​ຈາກ​ອຳນາດ ຫຼັງຈາກ​ອັນ​ທີ່​ພັກ​ຝ່າຍ ຄ້ານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງທີ່​ມີ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ນັ້ນ.

ສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ໆ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ​ເທື່ອ. ສານ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ວ່າ ທ່ານ Kabila ອາດ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ຕໍ່​ໄປ​ໄດ້ ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເທື່ອ​ໜ້າ ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີນີ້.

ທ່ານ Tshisekedi ​ແມ່ນ​ເປັນ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຕິ​ທ່ານ Kabila ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ​ໃນຖານະ​ທີ່​
ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຈາກ​ປະຊາຊົນ​ແລະ​ເປັນ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິພົນ. ​ໃນປີ​ກາຍ​ນີ້ທ່ານ ​ຮ້ອງ​ທ່ານ Kabila “ຄົນຂາຍ​ຊາດ” ທີ່​ບໍ່​ຍອມ​ລົງ​ຈາກ​ອຳນາດ.

ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ໂອນ​ອຳນາດ​ນັ້ນ ມີ​ກຳນົດ​ວ່າທ່ານ Tshisekedi ຈະ​ເຂົ້າ ກຳ​ຕຳ
​ແໜ່​ງຫົວໜ້າ​ສະພາ​ໄລຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຈະ​ນຳພາ​ພວກ​ຜູ້ນຳ​ຊຸດ​ໃໝ່
ຢູ່​ໃນ​ຄອງ​ໂກ.

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