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ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຄອງໂກ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະທ້ວງ ແບບສັນຕິ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຖືກຈັບ ໂດຍສາລະວັດທະຫານ ຫຼັງຈາກ ພະຍາຍາມເອົາກ້ອນຫີນມາຕັນທາງ.

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຖືກຈັບ ໂດຍສາລະວັດທະຫານ ຫຼັງຈາກ ພະຍາຍາມເອົາກ້ອນຫີນມາຕັນທາງ.

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ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ອາດ​ມີ​ຫຼາຍ​ເຖິງ 20 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ທີ່​ນະຄອນ Kinshasa ຫລັງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ລະ​ເບີດຂຶ້ນ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນທີ່​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະທານາທິບໍດີ Joseph Kabila ທີ່​ຄອງອຳນາດມາ​ເປັນ​ເວ ລາ​ດົນ​ນານອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງລຸນ​ຫຼັງ​ທີ່ສະ​ໄໝ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົ​ດອາຍຸ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມານີ້.

ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂອງ 3 ຄົນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນຢັນ​ໂດຍ​ວິທະຍຸ​ສຽງ​ອາ​ເມຣິກາໄປ​ຍັງ​ອາ​ຟຣິກາ.

ປະຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ໃນ​ບາ​ງ​ເຂດ ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງຄອງ​ໂກ ​ໄດ້​ພາກັນ​ເປົ່າ​ໝາກຫວີດ​ໃນ​ຕອນ ​ທ່ຽງ​ຄືນ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ສັນຍານ​ວ່າມັນ​ເຖິງ​ເວລາ​ແລ້ວ​ທີ່​ທ່ານ Kabila ຈະຕ້ອງ​ອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່. ສຽງ​ປືນ​ທີ່ໄດ້​ຍິນ​ຢູ່​ໃນ​ຫລາຍໆ​ເຂດຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ​ໃນວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້.

​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ແລ້ວ ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ໃນ​ຫລາຍໆ​ຄຸ້ມຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ Kinshasa ທັງໆ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນແລະ​ການ​ມີໜ້າຂອງ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ. ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ​ກ່າວ​ວ່າ ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ຍິງ​ລະ​ເບີດ​ນ້ຳຕາ​ເຂົ້າ​ໃສ່ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ແຕກ​ພ່າຍ​ໜີ.

ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ​ແມ່ນ​ງຽບ​ສະຫງົບ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ຄົນ ​ໂດຍ​ທີ່​ຫ້າງ​ຮ້ານ​ຕ່າງໆໄດ້​ພາ ກັນ​ປິດ​ກິດຈະການ ​ແລະ​ຜູ້​ຄົນ​ພາກັນ​ຢູ່​ກັບ​ບ້ານ​ກັບ​ເຮືອນ ຍ້ອນ​ຢ້ານຈະ​ເກີດຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​.

DRC Politics
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