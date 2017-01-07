ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ທີ່ບັນດານັກການທູດ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ທາງການເມືອງ ຈະຕ້ອງລາອອກ

ທຳນຽບຂາວໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງ ຕັ້ງ ຍ້ອນການເມືອງ ພາກັນລາອອກຈາກໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານ ພາຍໃນວັນສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John Kirby ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ນັ້ນແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາ ມັນເປັນການປະຕິບັດທີ່ມີມາຢູ່ແລ້ວ” ແລະທ່ານໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ເປັນນັກການທູດອາຊີບຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ຊຶ່ງປະກອບເປັນປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງພວກນັກການທູດອາເມຣິກັນທັງໝົດທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ບໍ່ໄດ້ມີການຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກທ່ານລາອອກ.
ທ່ານ Ronald Neuman ປະທານ ສະຖາບັນການທູດອາເມຣິກາ ກ່າວວ່າ “ບັນດາເອກ ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຍ້ອນເຫດຜົນທາງການເມືອງ ໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ ລາອອກຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານທີ່ກຳລັງຈະພົ້ນຈາກໜ້າທີ່.”
ທ່ານ John Kirby ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເວລາທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຍ້ອນການເມືອງ ສຳລັບລັດຖະບານຊຸດນີ້ຫຼືຊຸດໃດໆກໍຕາມ ທ່ານກໍບໍ່ຄວນຄາດຫວັງວ່າ ຈະຢູ່ກາຍວັນເຂົ້າ ຮັບໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່.
ແນວໃດກໍຕາມ ເບື້ອງຫລັງການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນອາທິດນີ້ ກໍແມ່ນມີການເປີດເຜີຍວ່າ ຄະນະໂອນອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ທ່ານ Do-nald Trump ໄດ້ມີຄຳສັ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ເປັນໂທລະເລກທາງການທູດ ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ ສັ່ງໃຫ້ພວກ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ທາງການເມືອງທັງໝົດ ອອກຈາກໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານ ໃນຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນວັນເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່. ໜັງສືພິມ New York Times ລາຍງານວ່າ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ປາກົດວ່າຜິດແປກໄປຈາກການປະຕິບັດທີ່ເຄີຍມີມາເປັນເວລາຫລາຍໆທົດສະວັດ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ເວລາແມ່ນແຕ່ໄລຍະສັ້ນໆໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນເຫດຜົນເຊັ່ນວ່າ ໃຫ້ພວກລູກເຕົ້າເສັດສິ້ນໄຕຣມາດຮຽນ ຫລືຮັບມືກັບບັນຫາສຸຂະ ພາບຂອງຄອບຄົວ.
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