Don Rickles ຊຶ່ງເປັນນັກຕະຫລົກຊາວອາເມຣິກັນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນການເວົ້າເຍາະ
ເຢີ້ຍ ຊຶ່ງໃຊ້ຄໍາເວົ້າສຽດສີ ຕໍາທຸກຄົນທີ່ຂວາງໜ້າ ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ໄປຮອດ
ຄົນເສີບອາຫານຢູ່ໃນບາ ນັ້ນໄດ້ເສຍເຊຍວິດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ຄຸ້ມ Hollywood ຍ້ອນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງລົ້ມເຫລວ ລວມອາຍຸໄດ້ 90 ປີ.
ທ່ານ Rickles ຊຶ່ງກໍາເນີດຢູ່ໃນລັດນີວຢອກນັ້ນ ໄດ້ຄົ້ນພົບພອນສະຫວັນຂອງຕົນ
ໃນການສ້າງຄວາມສະໜຸກສະໜານແກ່ເພື່ອນ ທີ່ເດີນທາງ ທາງເຮືອດ້ວຍກັນ ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ. ພາຍຫລັງທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເປັນຄົນຂາຍ
ປະກັນໄພ ແລະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຫາວຽກ ເປັນນັກ ສະແດງແບບ
ທ່ອງແທ້ Rickles ກໍໄດ້ຫັນມາເປັນນັກຕະຫລົກ.
ລາວປະສົບຄວາມລໍາບາກໃນການສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ຕົນເອງໃນການສະແດງທີ່ໃຊ້ຄໍາ
ເວົ້າຕະຫລົກເພື່ອທໍາການສຽດສີ ຢູ່ໃນບາບັນເທີງຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດ ຈົນມາຮອດ
ຄໍ່າຄືນຂອງມື້ນຶ່ງ ທີ່ລາວເປັ່ງຄໍາເວົ້າຢ່າງແຮງເລັງໄປໃສ່ ທ່ານ Frank Sinatra ທີ່
ມີຊື່ສຽງບໍ່ດີດ້ານເກີດຄວາມໂມໂຫງ່າຍ ຊຶ່ງລາວເວົ້າວ່າ “ທໍາຕົວສະບາຍໆ ຄືຢູ່ເຮືອນ
ຕົວເອງໂລດ Frank. ສົກໃຜກໍໄດ້.”
ທ່ານ Sinatra ຫົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ແລະລາວພ້ອມດ້ວຍໝູ່ຂອງລາວທີ່ເປັນນັກສະແດງ
ນໍາກັນ ຍົກຍ້ອງໃຫ້ Rickles ເປັນຄົນເກັ່ງ ຈົນວ່າລາວກາຍມາເປັນ ດາລາໃນໂທລະ
ພາບ, ຮູບເງົາ ແລະໃນໂຮງກາຊີໂນຕ່າງໆ ໃນນະຄອນ Las Vegas.
ທ່ານ Rickles ຕໍ່ມາກໍໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ "ທ່ານໃຈດີ" ແລະມີຄວາມເພິ່ງ
ພໍໃຈໃນການໃຊ້ສັນຍານາມໃນການສຽດສີຂອງຕົນ ຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີຄວາມ
ສະຫລາດ ຫລືມີຄວາມໂງ່ຫລາຍປານລູກບານກິລາຕີຄີ ຫລື hockey
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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