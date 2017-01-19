ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ຂອງລັດຖະບານກັບ ກຸ່ມກະບົດ ELN ໃນໂຄລົມເບຍ

ໂຄລົມເບຍ ຈະຈັດໃຫ້ມີການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ກັບອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມກະບົດທີ 2
ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກກະບົດ ໄດ້ຕົກລົງ ປ່ອຍນັກການເມືອງທີ່ຖືກກັກຂັງ
ໄວ້ນັ້ນ.
ການເຈລະຈາທີ່ຖືກໂຈະມາເປັນເວລາດົນນານ ກັບກຸ່ມກະບົດ ELN ຫລືກອງທັບ
ປົດປ່ອຍຊາດ ແມ່ນກຳໜົດໃສ່ວັນທີ 8 ກຸມພາ ໃກ້ໆກັບນະຄອນ Quito, ປະເທດ Ecuador.
“ນີ້ແມ່ນເປັນຂ່າວດີຫຼາຍສຳລັບປະເທດ” ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີໂຄລົມເບຍ Juan
Manuel Santos ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນ Davos Switzerland ບ່ອນທີ່ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ ພະຍາຍາມລິເລີ່ມການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການມາໄດ້
3 ປີ ແລ້ວ ຊຶ່ງມັນເປັນ ຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຫຼາຍ.”
ຫົວໜ້າເຈລະຈາຂອງກຸ່ມກະບົດ ELN ທ່ານ Israel Ramierez ເອີ້ນການປະກາດນີ້
ວ່າ ເປັນ “ໄຊຊະນະ.”
ກຸ່ມ ELN ແມ່ນໄດ້ຈັບກຸມນັກການເມືອງໂຄລົມເບຍ ທ່ານ Olin Sanchez ມາໄດ້
ເກືອບ 10 ເດືອນ. ກຸ່ມກະບົດນີ້ວາງແຜນທີ່ຈະມອບຕົວທ່ານ Sanchez ໃຫ້ກັບກຳມະ
ການ ສະພາກາແດງສາກົນ ນຶ່ງສັບປະດາ ກ່ອນໜ້າການເຈລະຈາຈະເລີ້ມຂຶ້ນ.
ຄືກັນກັບກຸ່ມກະບົດອື່ນໆ ໃນໂຄລົມເບຍ ເຊັ່ນກຸ່ມກະບົດ FARC ກຸ່ມ ELN ໄດ້ນຳໃຊ້ ການລັກພາຕົວຂອງນັກການເມືອງ ແລະຊາວຕ່າງດ້າວ ເພື່ອເປັນກົນໄກໃນການຫາ
ລາຍໄດ້ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຕ່າງໆຂອງຕົນ.
ກຸ່ມ ELN ແມ່ນນ້ອຍກວ່າກຸ່ມ FARC ແຕ່ວ່າ ສະຫະລັດແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍັງຖືກຸ່ມດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ກຸ່ມ ELN ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບແບບປົກກະຕິ ກັບລັດຖະບານ. ການເຈລະຈາ
ສັນຕິພາບແບບຈິງຈັງ ໄດ້ຖືກໂຈະ ປະມານປີນຶ່ງ ຍ້ອນການກັກຂັງທ່ານ Sanchez ແລະຕົວປະກັນອື່ນໆ.
ທ່ານ Santos ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງກັບກຸ່ມ ELN ຈະເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ແລະສາມາດ
ນຳໄປສູ່ ການມີສັນຕິພາບທີ່ເຕັມຮູບແບບ ຢູ່ໂຄລົມເບຍ.
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