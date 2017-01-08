ຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດທົ່ວ ຢູໂຣບ ຍ້ອນອາກາດ ໜາວຈັດ

ຄື້ນອາກາດໜາວໃນທົ່ວທະວີບ ຢູໂຣບ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນ 2 ສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ຫຼາຍຄົນເສຍ ຊີວິດ, ດ້ວຍອຸນຫະພູມໜາວຈັດ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຄົງທີ່ ໃນຫຼາຍໆມື້ຈະມີເຖິງນີ້.
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ປອກຕຸຍການ 5 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 27 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນວັນອາ ທິດມື້ນີ້ ເມື່ອລົດເມ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕຳກັນ ຢູ່ນອກທາງຫຼວງທີ່ ເປັນນ້ຳກ້ອນໃນໃຈກາງປະເທດ ຝຣັ່ງ ກ່ອນເຊົ້າມືດ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ “ຖະ ໜົນແຫ່ງຄວາມຕາຍ.”
ລົດເມ 40 ບ່ອນນັ່ງ ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປປະເທດ ສວິດເຊີແລນ. ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ນັ້ນ, ມັນປາກົດວ່າ ຄົນຂັບລົດໄດ້ເສຍການຄວບຄຸມ ຍ້ອນຖະໜົນທີ່ເປັນນ້ຳ ກ້ອນ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກອາກາດໜາວຈັດ 10 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປະເທດ ໂປແລນ ເຊິ່ງມີອຸນ ຫະພູມຕ່ຳເຖິງລົບ 14 ອົງສາແຊລຊຽສ.
ໃນປະເທດ ອິຕາລີ ອາກາດໜາວກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ 7 ຄົນ, ລວມທັງຜູ້ບໍ່ມີ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ 5 ຄົນ, ເຊິ່ງ 2 ຄົນໃນນັ້ນແມ່ນຊາວ ໂປແລນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າ ທີ່.
ຫິມະຕົກຢ່າງໜັກໃນພາກກາງ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ອິຕາລີ ໄດ້ບັງຄັບ ໃຫ້ມີການປິດສະໜາມບິນໃນເມືອງ Bari ແລະ Brindisi ເຊັ່ນດຽວກັບ ເມືອງ Silicy.
ໜ່ວຍບໍລິການສຸກເສີນຂອງນະຄອນຫຼວງ ປຣາກ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ເຊັກ ໄດ້ລາຍ ງານວ່າມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ. ສອງຄົນແມ່ນຜູ້ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ໜຶ່ງຄົນແມ່ນຜູ້ຍາມ ບ່ອນຈອດລົດ.
ອຸນຫະພູມໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງລົບ 30 ອົງສາໃນຂ້າມ ຄືນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ລົບ 24 ໃນເມືອງ St. Petersburg ບ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ພົບເຫັນສົບຜູ້ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຕ່ຳ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ