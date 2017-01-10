ທີມຟຸດບອນ Clemson ຊະນະເລີດ ການແຂ່ງຂັນ ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນສະຫະລັດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ Clemson ໄດ້ນຳເອົາບານເຂົ້າໂກນຫລື touchdown ໃນວິນາທີສຸດ
ທ້າຍ ຂອງການແຂ່ງຂັນ ຊິງແຊັມປ້ຽນເຕະບານ (ແບບອາເມຣິກັນ) ແຫ່ງຊາດມະຫາວິທະ
ຍາໄລສະຫະລັດໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍເອົາຊະນະທີມ ມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ທີ່ປ້ອງກັນຕຳແໜ່ງ ດ້ວຍຄະແນນ 35-31.
ການແກວ່ງບານໃນໄລຍະ 2 yard ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທີມ Clemson ຄວ້າເອົາຕຳແໜ່ງແຊັມປ້ຽນແຫ່ງຊາດມາຄອງເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ປີ 1981 ເປັນເທື່ອທຳອິດແລະແກ້ແຄ້ນໃນການເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ທີມ Alabama ໃນປີກາຍ. ພ້ອມນີ້ ຍັງເປັນການສ່ຽງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງເພາະວ່າທີມ Clemson ບໍ່ມີເວລາພັກເຫລືອໄວ້ ເພາະສະນັ້ນ ການຕັດສິນໃຈທີ່ພະຍາຍາມຈະ touchdown ແທນ ຈະສະເໝີກັນໂດຍເຕະເອົາສາມຄະແນນເຮັດໃຫ້ທີມ Tigers ຊະນະແບບເດັດຂາດ ຫລືບໍ່ກໍເສຍໄຊ.
ຜູ້ແກວ່ງບານຂອງທີມ Clemson ທ້າວ Deshawn Watson ກ່າວຫລັງຈາກການແຂ່ງ ຂັນວ່າ ລາວໄດ້ບອກເພື່ອນ ໃນທີມຂອງລາວວ່າ ຢ່າຕື່ນຕົກໃຈ ກ່ອນການຫລິ້ນບັ້ນສຸດທ້າຍ. ລາວໄດ້ເວົ້າກ່ອນເສັດສິ້ນກ່ອນ touchdown ໂດຍສົ່ງບານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບ ທ້າວ Hunter Renfrow ທີ່ຢູ່ແຈສຸດຂອງເດີ່ນວ່າ “ມາເຮັດໃຫ້ມັນຍິ່ງໃຫຍ່ ພວກເຮົາໄດ້ຝຶກແອບມາສຳລັບໂອກາດແບບນີ້ ແລະມາເຮັດໃຫ້ມັນສຳເລັດ.”
ທ້າວ Watson ໄດ້ແກວ່ງບານເປັນໄລຍະທັງໝົດ 420 yards ແລະ touchdown ສາມເທື່ອ. ລາວຍັງໄດ້ແລ່ນເຖິງ 43 yards ແລະໄດ້ນຳເອົາບານເຂົ້າໂກນອີກ.
ຫົວໜ້າທີມ Clemson ທ່ານ Dabo Swinney ຮ້ອງໄຊຊະນະຄັ້ງນີ້ວ່າເປັນ “ພອນທີ່ດີ.”
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ