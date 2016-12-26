ພົນລະເຮືອນ ຊ່ອຍລັດຖະບານ ໃນການອ້າງ ເອົາກຳມະສິດ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຖະແຫລງການສະບັບໜຶ່ງ ຈາກຈີນ ກ່າວວ່າ ຖ້ຽວບິນຕ່າງໆ ຂອງເຮືອບິນພົນລະເຮືອນ ຈະທຳໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມື ຂອງການຍົກລະດັບພາບພົດ ທາງດ້ານການບິນພົນລະເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງລັດຖະບານຈີນ ຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ທາງທິດໃຕ້ຂອງຕົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນເຂດອະທິປະໄຕ ທີ່ມີການຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ສຸດຂອງເອເຊຍ.
ການລິເລີ້ມຖ້ຽວບິນ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ຈາກເມືອງ Haikou ໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ໄປຍັງ ເກາະ Woody ໃນພາກໃຕ້ຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລາຍງານໂດຍ ອົງການ ຂ່າວ Xinhua ຂອງທາງການຈີນ ໃນປັກກິ່ງ ເປັນການໂຄສະນາ ຂະຫຍາຍ ໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງອອກໄປຕື່ມອີກ ເພື່ອສ້າງພາບພົດ ອ້ອມຮອບ ໝູ່ເກາະ Paracel ໂດຍມີ
ທະຫານ ແລະ ພົນລະເຮືອນອີກ ຢູ່ແຫ່ງນັ້ນ.
ການຂະຫຍາຍອອກໄປ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄູ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນໝູ່ເກາະ Paracel ເຊັ່ນ ຫວຽດນາມ ນັ້ນ ເກີດຄວາມໂມໂຫ.
ແຕ່ຖ້ຽວບິນຕ່າງໆ ເປັນຂີດໝາຍການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼ້າສຸດ ໃນບັນດາ 5 ລັດຖະບານ ຊຶ່ງຕ່າງກໍໄດ້ນຳເອົາພົນລະເຮືອນຂອງຕົນໄປຢູ່ ເຂດເກາະທີ່ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 3.5 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ ໃນທະເລທີ່ມີການຂັດແຍ່ງກັນນີ້. ຈີນ ມາເລເຊຍ ໄຕ້ຫວັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ເປັນທະຫານ ເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ ໃນບາງສ່ວນທີ່ເປັນລັກສະນະເກາະນ້ອຍ ປະມານ 500 ເກາະ ຂອງທະເລ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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