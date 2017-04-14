ຢູ່ໃນຖະແຫລງການທີ່ເວົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍຫົວເທື່ອທໍາອິດຂອງຕົນນັ້ນ ຫົວໜ້າອົງການ
ສືບລັບ ໄດ້ປະນາມກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານການຮັກສາຄວາມລັບ Wikileaks ໂດຍໄດ້ໃຫ້ສັນຍາ
ນາມແກ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນອົງການສືບລັບທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ມຸ້ງທໍາລາຍສະຫະລັດ ໃຫ້
ໄດ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ອົງການກໍ່ການຮ້າຍໃດນຶ່ງຈະເຮັດໄດ້.
ທ່ານ Mike Pompeo ຫົວໜ້າອົງການ CIA ເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ມັນເຖິງ
ເວລາແລ້ວທີ່ຈະເອີ້ນ Wikileaks ຕາມຄວາເປັນຈິງທີ່ມັນເປັນຢູ່ ຊຶ່ງກໍຄື ອົງການບໍລິ
ກັນດ້ານ ການສືບລັບທີ່ບໍ່ມີປະເທດ ແລະໂຫດຮ້າຍ ຊຶ່ງມັກໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງໂດຍ
ປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນ ຣັດເຊຍ”.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ສະຫະລັດຢ່າງເຫລືອລົ້ນ ໃນ
ຂະນະທີ່ຊອກຫາການສະໜັບສະໜຸນຈາກປະເທດ ແລະອົງການທີ່ຕໍ່ຕ້ານປະຊາທິ
ປະໄຕ.” ທ່ານໄດ້ເອີ້ນການຊົມເຊີຍອົງການ Wikileaks ຢູ່ໃນວົງການບາງອັນ ວ່າ
ເປັນ “ການເຮັດໃຫ້ສັບສົນ ແລະມີບັນຫາ.”
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ທ່ານ Pompeo ເຖິງຂັ້ນໂຈມຕີ Julian Assange ຜູ້ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊ Wikileaks
ວ່າ ເປັນ “ທີ່ຮັກ” ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ເວົ້າວ່າ ສະມາຊິກຂອງເຄືອ
ຂ່າຍ al-Qaida ຢູ່ໃນແຫລມອາຣັບ ຫລື AQAP ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໄດ້ຂອບໃຈຢູ່
ໃນສັງຄົມອອນລາຍຕໍ່ທ້າວ Assange ທີ່ໄດ້ “ສະໜອງພາຫະນະໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບອາເມ
ຣິກາໃນແບບທີ່ວ່າ AQAP ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຄິດໄດ້ຝັນມາກ່ອນ.”
ການກ່າວຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ Pompeo ຕໍ່ຜູ້ຟັງໃນສູນສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ
ສາກົນ ຢູ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄໍາເຫັນຈາກປະຊາຄົມສືບ
ລັບຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເຄີຍໄດ້ເວົ້າມາໃນເມື່ອກ່ອນ.
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