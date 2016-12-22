ຊາວໄອຣ໌ແລນ ເຊື້ອສາຍລາວ ສະເຫລີມ ສະຫລອງ ບຸນຄຣິສມັສ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ວັນພະຫັດ ສອງມື້ກ່ອນວັນບຸນຄຣິສມັສ ຫລືວັນເກີດຂອງພະເຢ ຊູເຈົ້າ ວັນທີ 25 ທັນວາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ບັນດາຊາວຄຣິສຕຽນຢູ່ທົ່ວທຸກມຸມໂລກກຳລັງພາກັນຫ້າງຫາກະກຽມເພື່ອສະຫລອງບຸນຢ່າງຄຶກຄື້ນ. ໃນໂອກາດດຽວກັບນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ຍານາງດວງໃຈ Martin ຊາວໄອຣ໌ແລນເຊື້ອສາຍລາວ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານ ຟັງກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງການສະຫລອງບຸນຄຣິສມັສຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນເພງ Silent Night ທີ່ມີຄວາມໂດ່ງດັງແລະເປັນທີ່ນິຍົມຟັງກັນໃນລະດູການສະຫຼອງບຸນຄຣິສມັສ ເພາະສະນັ້ນ ເນື່ອງໃນວັນສະຫລອງວບຸນຄຣິສມັສທີ່ຈະມາເຖິງ ໃນວັນອາທິດ ທີ 25 ເດືອນທັນວານີ້ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງວີໂອເອ ຈະພາທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ຍານາງດວງໃຈ Martin ທີ່ ໄອຣ໌ແລນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເກາະດອນນຶ່ງ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບປະເທດອັງກິດ.
ແຕ່ກ່ອນອື່ນເຮົາ ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການສະຫລອງບຸນວັນເກີດ ຂອງພະເຢຊູ ເຈົ້າຫລື Jesus ນີ້ເສຍກ່ອນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາເປັນເວລາ 2016 ປີແລ້ວ ແລະເປັນສາສະໜາອັນດັບໜຶ່ງ ມີຄົນນັບຖືຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ.
ໃນລະດູການສະຫລອງບຸນຄຣິສມັສນີ້ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ມີພື້ນຖານມາຈາກໃສ ແລະນັບຖືສາສະໜາໃດໆກໍຕາມ ເຂົາເຈົ້າຈະຫລີກລ່ຽງ ຕໍ່ອິດທິພົນ ການສະຫລອງບຸນຄຣິສມັສນີ້ໄດ້ຍາກ ເພາະວ່າບັນຍາກາດເຕັມໄປການຕົກແຕ່ງເອ້ຍ້ອງ ດັ່ງໂຕຢ່າງຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແຕ່ລະປີ ພິທີຈະເລີ້ມດ້ວຍການນຳເອົາຕົ້ນແປກ ແກ່ໃສ່ລົດມ້າມາຈາກແຫ່ງໃດແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລ້ວມາມອບໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ເພື່ອຕົກແຕ່ງຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ ຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດກໍມີພິທີໃຕ້ໄຟຕົ້ນຄຣິສມັສແຫ່ງຊາດ. ເວລານີ້ຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າ ຖະໜົນຫົນທາງ ບ້ານເຮືອນ ຈະເຫັນເຕັມໄປດ້ວຍ ແສງສີ ແລະສຽງເພງ. ໃນລະດູການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນຂອງຂວັນກັນຢ່າງໃຫຍ່ ເປັນເວລາທີ່ຜູ້ຄົນພາກັນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ຢູ່ຕາມໂບດຕ່າງໆກໍມີການເຕົ້າໂຮມສູດມົນ. ຢູ່ທີ່ນະຄອນວາຕິກັນ ພະສັນຕະປາປາ ນຳພາຝູງຊົນສູດມົນພາວັນນາໃນຕອນທ່ຽງຄືນກ່ອນຕອນເຊົ້າວັນຄຣິສມັສມາເຖິງ. ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນຝູງຊົນພາກັນເຕົ້າໂຮມກິນລ້ຽງສັງສັນກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນ. ໃນວັນຄຣິສມັສ ໂຮງການລັດຖະບານ ຮ້ານຄ້າ ກິດຈະການຕ່າງໆປິດລົງ ເວລານີ້ເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກກັບບັນຍາກາດຂອງຄວາມງຽບສະງົບ ແລະບາງແຫ່ງມີຫິມະຕົກປົກຄຸມຢ່າງງົດງາມ.
ບັດນີ້ເຮົາມາຟັງການໂອ້ລົມກັບ ຍານາງດວງໃຈ Martin ວ່າ ຄອບຄົວເພີ່ນສະຫລອງກັນຢ່າງໃດຢູໄອຣ໌ແອນ ແລະດ້ວຍເຫດອັນໃດ ຍານາງດວງໃຈຈຶ່ງໄດ້ຕົກມາຢູ່ໃນດິນແດນອັນຫ່າງໄກແຫ່ງນີ້:
ປະເທດໄອຣ໌ແລນ ເປັນປະເທດເກາະດອນ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບປະເທດອັງກິດ ແລະເປັນປະເທດທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສ ນິກາຍຄາໂທທິກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຍານາງດວງໃຈ ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຍາກາດທາງດ້ານສາສະໜາສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຄຣິສມັສນອກຈາກເປັນບຸນທາງສາສະໜາອັນຍິງໃຫຍ່ແລ້ວຍັງເປັນບຸນທີ່ພວກເດັກນ້ອຍ ພາກັນລໍຖ້າ ໃຫ້ວັນອະພິນິຫານນີ້ມາເຖິງ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນຈາກ Santa Clause ຫລືພໍ່ເຖົ້າໃຈດີ ຢູ່ໃນນິທານໂບຮານ ລາວນຸ່ງເຄື່ອງສີແດງ ແຂບຂາວ ທ້ອງປຸ້ງ ໜວດຂາວຍາວ ມີໃບໜ້າ ຍີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ຂີ່ເລື່ອນ sleigh ທີ່ແລ່ນຢູ່ເທິງຫິມະ ມີໝູ່ ກວາງແກ່ເຫາະເຫີນເດີນອາກາດ ຈາກຂົ້ວໂລກເໜືອ ນຳເອົາຂອງຂວັນມາສົ່ງໃຫ້ບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ພາກັນນອນຫລັບລໍຖ້າ ຊຶ່ງຍານາງດວງໃຈ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ :
ທ້າຍສຸດນີ້ ຍານາງດວງໃຈ ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື້ອງອາຫານການກິນ ແລະໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງສາມີ ທີ່ໄດ້ນຳພາຍານາງດວງໃຈມາຕົກຢູ່ໃນດິນແດນ ອັນກວ້າງໄກແຫ່ງນີ້
ວ່າ:
ໃນວາລະໂອກາດສະຫລອງບຸນຄຣິສມັສ ແລະປີໃໝ່ສາກົນ 2017 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກິ່ງສະວັນ ແລະຄະນະຜູ້ຈັດທຳລາຍການພາກພາສາລາວ ຂອງວິທະຍຸ ວີໂອເອ ຂໍຖືໂອກາດນີ້ ອວຍໄຊໃຫ້ພອນແກ່ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ແລະເພື່ອນມິດ ຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງປະສົບແຕ່ຄວາມຜາສຸກ ຕະຫລອດໄປດ້ວຍເຖີດ.
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