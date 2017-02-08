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ຈີນ ກຳລັງລໍຖ້າ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານທຣຳ ໂອ້ລົມ ກັບພວກຜູ້ນຳ ຂອງໂລກ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໂອ້ລົມ ທາງໂທລະສັບ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ທີ່ຫ້ອງການ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ. (28 ມັງກອນ 2017)

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໂອ້ລົມ ທາງໂທລະສັບ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ທີ່ຫ້ອງການ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ. (28 ມັງກອນ 2017)

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ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້​ສາບານ​ໂຕ ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ໂລກ​ສິບ​ກວ່າ​ຄົນ​ແລ້ວ. ລາຍ​ຊື່​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ​ເປີດເຜີຍ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ​ລະບຸ​ວ່າ ມີ 16 ທ່ານຮວມທັງພັນທະ​ມິດແຕ່​ໃດໆ​ມາຂອງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແມ່ນ​ກະ​ທັງຜູ້ນຳ ຂອງຣັດ​ເຊຍນຳດ້ວຍ. ສຳລັບ​ບາງ​ຄົນ​ແລ້ວ ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຂາດ​ຫາຍໄປ ກໍ​ຄື​ຈີນ.

​ແລະ​ນັ້ນ​ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ພວກ​ນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ​ບາງ​ຄົນ ​ມີຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ວ່​າ ​ເປັນ​ຫຍັງ ​ແຕ່​ເວລາ​ໃດ ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳຈະ​ໂອ້​ລົມ​ ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຝ່າຍ​ຈີນ​ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສີ ຈີ້ິ້ນຜິ​ງ.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້​ເຂົ້າກຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ແຕ່ບັນຫາ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ​ພວກ​ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ ສັນຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ​ທີ່​ຈະ​ຖື​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ນຳ​ເອົາ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ກັບ​ຄືນ​ມາສູ່ສະ​ຫະລັດ ບໍ່​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ລັກລອບເອົາ​ໂອກາດ​ເຫລົ່ານັ້ນ.

ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ປ​ະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານທຳ​ກັບ​ຄືນ​ມາສູ່​ອາ​ເມຣິກາ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຂັດ​ກັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ຈີນ ​ແຕ່​ຍັງ​ຂັດກັບ​ຖະ​ແຫຼງການ​ກ່ຽວ​ກັບລັດຖະບານຂອງ​ທ່ານ ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ຖື​ວ່າ ​ເປັນ​ບັນຫາຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດສຳຄັນ​ສຸດ ​ເຊັ່ນ​ວ່າການ​ຂັດ​ແຍ້​ງຢູ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ຫລື​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ໄຕ້​ຫວັນ ທ່ານ​ນາງ Tsai Ing-wen ທີ່​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ຈີນ​ຮູ້ສຶກ​ບໍ່​ສະບາຍ​ໃຈ.

ທ່ານ Oh Ei Sun ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ນາໆ​ຊາດ S. Rajarat- nam ຢູ່​ສິງກະ​ໂປ ກ່າວ​ວ່າ “ຈາກ​ຄວາມເຂົ້າ​ໃຈ ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ​ແລ້ວ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຈ້​ແຍກ​ ນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ທ່ານ ບາງ​ຄັ້ງບາງ​ຄາວ ​ກໍ​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ ແລະ ​ອື່ນໆ ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ແບບ​ສອດຄ່ອງ​ກັນ ​ກັບ​ປະທານປະ​ເທດ ​ສີ ຈິ້ນຜິງ.”

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