ຈີນ ກຳລັງລໍຖ້າ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານທຣຳ ໂອ້ລົມ ກັບພວກຜູ້ນຳ ຂອງໂລກ

ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ນຳຂອງໂລກສິບກວ່າຄົນແລ້ວ. ລາຍຊື່ທີ່ທຳນຽບຂາວເປີດເຜີຍເມື່ອໄວໆມານີ້ ລະບຸວ່າ ມີ 16 ທ່ານຮວມທັງພັນທະມິດແຕ່ໃດໆມາຂອງວໍຊິງຕັນ ແມ່ນກະທັງຜູ້ນຳ ຂອງຣັດເຊຍນຳດ້ວຍ. ສຳລັບບາງຄົນແລ້ວ ປະເທດນຶ່ງທີ່ໄດ້ຂາດຫາຍໄປ ກໍຄືຈີນ.
ແລະນັ້ນ ໄດ້ພາໃຫ້ພວກນັກສັງເກດການບາງຄົນ ມີຄວາມສົງໄສບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າ ເປັນຫຍັງ ແຕ່ເວລາໃດ ທີ່ທ່ານທຣຳຈະໂອ້ລົມ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ປະທານປະເທດ ສີ ຈີ້ິ້ນຜິງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ທ່ານທຣຳໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ແຕ່ບັນຫາພາຍໃນປະເທດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນ ສັນຍາຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມຣິກາເປັນນຶ່ງນັ້ນແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການນຳເອົາວຽກເຮັດງານທຳກັບຄືນມາສູ່ສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນປະເທດທີ່ທ່ານກ່າວຫາວ່າ ລັກລອບເອົາໂອກາດເຫລົ່ານັ້ນ.
ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ຈະນຳເອົາວຽກເຮັດງານທຳກັບຄືນມາສູ່ອາເມຣິກາ ບໍ່ພຽງແຕ່ຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຈີນ ແຕ່ຍັງຂັດກັບຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຕໍ່ອັນທີ່ປັກກິ່ງຖືວ່າ ເປັນບັນຫາຜົນປະໂຫຍດສຳຄັນສຸດ ເຊັ່ນວ່າການຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ຫລືການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ Tsai Ing-wen ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈີນຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ.
ທ່ານ Oh Ei Sun ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ທີ່ສະຖາບັນການສຶກສານາໆຊາດ S. Rajarat- nam ຢູ່ສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ “ຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງທ່ານທຣຳແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຈ້ແຍກ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງທ່ານ ບາງຄັ້ງບາງຄາວ ກໍມີການຂັດແຍ້ງກັນ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະມີການໂອ້ລົມແບບສອດຄ່ອງກັນ ກັບປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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