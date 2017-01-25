ຈີນເຕືອນ ສຫລ ເຖິງອະທິປະໄຕ ຂອງຕົນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຈີນໄດ້ເຕືອນສະຫະລັດວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຍອມຖອຍ ຈາກການອ້າງກຳມະສິດທີ່ວ່າ ຕົນ
ຄວບຄຸມທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ.
ທ່ານນາງ Hua Chunying ໂຄສົກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຈີນມີອະທິປະໄຕ ທີ່ໂຕ້ແຍ້ງບໍ່ໄດ້ ເໜືອໝູ່ເກາະ ໝູ່ດອນຕ່າງໆ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ
ເຂດນ່ານນ້ຳ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.” ແລະທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນພັກຝ່າຍ
ໃນບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານນາງ ມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມ
ເຫັນໂດຍໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ “ສະຫະລັດຈະປົກປ້ອງດິນແດນຂອງນາໆຊາດ” ຮວມທັງໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້.
ນອກນັ້ນ ທ່ານ Spicer ຍັງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຈີນ ເຂົ້າຄວບ
ຄຸມໝູ່ເກາະ ໝູ່ດອນຕ່າງໆ ໃນເຂດທະເລດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ Donal Trump ສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີການ
ຕ່າງປະເທດທ່ານ Rex Tillerson ກ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ ການເຂົ້າເຖິງ
ໝູ່ເກາະໝູ່ດອນເຫຼົ່ານີ້ຂອງຈີນອາດຈະຖືກສະກັດກັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັນ ທາງທະຫານ.
ການສ້າງເກາະດອນທຽມຂຶ້ນໃນທະເລຈີນໃຕ້ຂອງຈີນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ. ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈີນ ຊຶ່ງໄດ້
ສ້າງເດີ່ນບິນ ແລະນຳເອົາອາວຸດໄປຕິດຕັ້ງ ຢູ່ຕາມເກາະດອນທຽມເຫລົ່າ ນັ້ນ ຈະຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານທະຫານຂອງຕົນ ແລະອາດເປັນໄປ ໄດ້ ທີ່ຈະ
ຈຳກັດການເດີນເຮືອ.
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດເກືອບທັງໝົດໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໃນຂະນະທີ່ໄຕ້ຫວັນ
ມາເລເຊຍ ຫວຽດນາມ ຟີລິບປິນ ແລະບຣູນາຍ ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດໃນບໍລິ ເວນ
ທີ່ເປັນເສັ້ນທາງເດີນເຮືອຍຸດທະສາດ ແລະ ບ່ອນຫາປາ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ພ້ອມທັງ
ບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ແກັສທຳມະຊາດສຳຮອງນຳດ້ວຍ.
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