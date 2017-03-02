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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີຫຼາຍຄຳຖາມ ໃນການພົວພົວ ລະຫວ່າງ ທະຫານກັບ​ທະຫານ ຂອງ ສຫລ ແລະ ຈີນ

ການຝຶກຊ້ອມ ໂດຍໃຊ້ເຮືອກ່ຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ແລະເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ທີ່ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ຂອງຈີນ ບິນອອກປະຕິບັດການ ຢູ່ໃນທະເລ Bohai ຂອງຈີນ, ວັນທີ 14 ທັນວາ 2016.

ການຝຶກຊ້ອມ ໂດຍໃຊ້ເຮືອກ່ຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ແລະເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ທີ່ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ຂອງຈີນ ບິນອອກປະຕິບັດການ ຢູ່ໃນທະເລ Bohai ຂອງຈີນ, ວັນທີ 14 ທັນວາ 2016.

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ການພົວພົວ ລະຫວ່າງທະຫານກັບ​ທະຫານຂອງສະຫະລັດ​ແລະຈີນ ສຳລັບປີ 2017 ນີ້
ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ແລະມີການ​ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບວ່າ ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຖືກ
ໂຈະໄວ້ ຫຼື ແມ່ນກະທັງຖືກຕັດ​ລົງ ໂດຍລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ຫຼືບໍ່.

ຈີນ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ເຮືອບິນລົບ J-20 ທີ່ເຣດາ ຈັບບໍ່ໄດ້ ຫຼື stealth fighter ໃນລະຫວ່າງ ງານສະແດງເຮືອບິນ ທີ່ເມືອງ Zhuhai ແຂວງ Guangdong ຂອງຈີນ, ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016.

ຈີນ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ເຮືອບິນລົບ J-20 ທີ່ເຣດາ ຈັບບໍ່ໄດ້ ຫຼື stealth fighter ໃນລະຫວ່າງ ງານສະແດງເຮືອບິນ ທີ່ເມືອງ Zhuhai ແຂວງ Guangdong ຂອງຈີນ, ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016.

ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ທ່ານ Gary Ross ຊຶ່ງເປັນໂຄສົກຂອງທຳນຽບ
ຫ້າແຈ ສຳລັບ​ກິດຈະການເອເຊຍປາຊີຟິກ ໄດ້ບອກຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ໄດ້ມີການພົວພັນ
ໂດຍກົງ ອັນນຶ່ງທາງດ້ານທະຫານ ລະຫວ່າງສອງກອງທັບ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຕົ້ນປີນີ້ມາ ​ໃນ
ການພົບປະ ​ເມື່ອວັນທີ 18 ມັງກອນ ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ
ປ້ອງກັນປະເທດ ຊຶ່ງຮວມທັງການປຶກສາຫາລືໃນເລື່ອງແຜນ ການປະຈຳປີ.

ທ່ານ Bryan Clark ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຢູ່ທີ່ອົງການວິເຄາະ CSBA ຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ໄດ້ບອກຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ແຜນການພົວພັນເຫຼົ່ານີ້ ຕາມທຳມະດາແມ່ນ​ໄດ້ຕົກລົງ​ກັນ ຕັ້ງ​ແຕ່ລະດູໃບໄມ້ລົ່ນ ຂອງປີກາຍ​ນີ້.

ທ່ານ Ross ໄດ້ກ່າວ ເມື່ອທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ສັ່ງ​ໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈຍຸຕິ ຫຼືຫລຸດ​ການພົວພັນທາງດ້ານທະຫານ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ
ແລະຈີນ.

ນາຍພົນ Joseph Dunford ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ​ ໄປຮອດ ທຳນຽບຫ້າແຈ ຫຼື Pentagon, ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2017 ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ນາຍພົນ Joseph Dunford ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ​ ໄປຮອດ ທຳນຽບຫ້າແຈ ຫຼື Pentagon, ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2017 ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ທັງສອງຝ່າຍກຳລັງທຳງານ ເພື່ອຈັດການ ພົວພັນຮ່ວມກັນຢູ່. ໂຄສົກທ່ານນຶ່ງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ວ່າ ຈີນ​ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ການພັດທະນາໃນດ້ານ ຂອງສາຍ
ພົວພັນ ລະຫວ່າງກອງທັບຂອງຈີນ ແລະສະຫະລັດ ແລະ ຫວັງວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຮ່ວມ
ກັນສົ່ງເສີມພັດທະນາ ສາຍພົວພັນຂອງທັງສອງກອງທັບ ໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະໝັ້ນຄົງ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ.

ອີງຕາມບັນທຶກ​ແລ້ວ ໃນລະຍະສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ພາຍໃນທ້າຍເດືອນກຸມພານີ້ ໄດ້ມີ ການພົວພັນຢ່າງນ້ອຍນຶ່ງຄັ້ງ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສຸດ ຂອງທັງສອງກອງທັບ.

ນາຍພົນ Joseph Dunford ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ​ ໄດ້ສະເໜີແນະໃນວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ໃນການສົນທະນາກັນ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ Brookings ວ່າ ສາຍພົວພັນຂອງ
ກອງທັບ ສະຫະລັດ ກັບຈີນ ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບສາຍພົວພັນທາງດ້ານການເມືອງ
ລະຫວ່າງ ທັງສອງປະເທດ.

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