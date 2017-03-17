ຈີນ ເພີ້ມຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ຢ່າງຊ້າໆ

ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຈີນກຳລັງເພີ່ມການບີບຮັດ ຢ່າງຊ້າໆ ຕໍ່ໃຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກ
ຄອງຕົນເອງ ເພື່ອທັບມ້າງສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາທາງການເມືອງ ທີ່ດຳເນີນມາໄດ້
ເກືອບນຶ່ງປີແລ້ວນັນ ແຕ່ກໍຫລີກລ່ຽງການເອົາມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດໃດໆທີ່ບໍ່ສາ
ມາດຕ່າວປີ້ນໄດ້ ຖ້າຫາກຄວາມສຳພັນດີຂຶ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນຄົນນຶ່ງ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາປະຈຳປີ ທີ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ
ໃນເດືອນນີ້ວ່າ ລັດຖະບານຈະດັດແປງພາສາຂອງທາງການ ທີ່ພົວພັນກັບການອ້າງ
ເອົາອະທິປະໄຕເໜືອເກາະໄຕ້ຫວັນ ທີ່ໄດ້ປົກຄອງຕົນເອງມາເປັນເວ ລາ 70 ປີແລ້ວ
ນັ້ນ. ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ການປ່ຽນແປງຄຳເວົ້ານີ້ ຈະກວມເອົາເລື່ອງຫຍັງແດ່.
ແຕ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ທີ່ນະຄອນໄທເປເຊື່ອວ່າ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຫລືການເຄື່ອນ
ໄຫວໃດໆ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນຫຼາຍເກີນໄປ ກ່ອນທີ່ກອງ
ປະຊຸມທ້າຍປີຂອງສະພາພັກຄອມມິວນິສເສັດສິ້ນ ຊຶ່ງອາດສາມາດຕັດສິນໃຈປ່ຽນ
ແປງຄະນະຜູ້ນຳອາວຸໂສຈີນພ້ອມດ້ວຍຄຳສັ່ງໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມ ສຳພັນກັບລັດ
ຖະບານອື່ນໆ.
ທ່ານ Alexander Huang ອາຈານສອນວິຊາຍຸດທະສາດສຶກສາ ທີ່ມະຫາ ວິທະ
ຍາໄລ Tamkang ໃນໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ “ປະທານປະເທດ Xi Jinping ທ່ານເອງ
ຫລືສູນກາງພັກບໍ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ໄຕ້ຫວັນກາຍມາເປັນບັນຫາທີ່ຝົດ ເດືອດ ກ່ອນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຄັ້ງທີ 19. ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ
ຢ່າງໃຫຍ່ ຖ້າຫາກບໍ່ມີບັນຫາທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງເພື່ອຈະຮັບມື.”ໃຕ້ຫວັນໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນອາດເຮັດການເປີດການຕິດຕໍ່ກັບຈີນພາຍໃນປີນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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