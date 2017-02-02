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ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ຈີນ ພະຍາຍາມ ເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຕິດຕັ້ງລະບົບ THAAD ຂອງ ສຫລ

ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດ ຫຼື (THAAD) ທີ່ຕ້ານຢັນ ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ພາບຈາກອົງການ ປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດ

ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດ ຫຼື (THAAD) ທີ່ຕ້ານຢັນ ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ພາບຈາກອົງການ ປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດ

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ຈີນກຳລັງ​ເພີ່ມການ​ດຳ​ເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະຢຸດຢັ້ງບໍ່​ໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ ຕິດຕັ້ງລະ ບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ ໂດຍຈະເພີ່ມຄວາມກົດ ດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍກ່າວເຕືອນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຕໍ່​ສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຖ້າລະບົບດັ່ງກ່າວ ຫາກ​ມີ​ການຕິດຕັ້ງໃນປີນີ້.

​ເລື່ອງລະບົບລູກສອນໄຟ ແລະ ການຄັດຄ້ານຂອງຈີນ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນເລື່ອງຮ້ອນ
ແຮງ ໃນສັບປະດານີ້ ລະຫວ່າງ ການເດີນທາງຄັ້ງທຳອິດ ໄປຍັງເອເຊຍ ຂອງ ທ່ານ Jim Mattis ລັດຖະມົນຕີປ້ອງ​ກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທີ່ຫາກໍຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ໆ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເນັ້ນໜັກມາດົນນານ
ແລ້ວ ວ່າ ເປົ້າໝາຍອັນສຳຄັນ ຂອງລະບົບ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ທີ່​ຍິງ​ມາ​ໃນ​ລະດັບ​ສູງ
ທີ່​ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ THAAD ນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມ ສາມາດໃນດ້ານນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງປັກກິ່ງໂຕ້ຖຽງວ່າ ໃນໄລຍະຍາວ​ແລ້ວ ມັນອາດຈະມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ.

ຊາຍຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ຜູ້ນຶ່ງ ຢືນເບິ່ງການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.

ຊາຍຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ຜູ້ນຶ່ງ ຢືນເບິ່ງການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.

ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການເມືອງຂອງຈີນ ທ່ານ Tang Jianqun ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີສອງຢ່າງ ກ່ຽວກັບລະບົບລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງກັງວົນຄື: ຜົນກະທົບ ຕໍ່ມະຫາອຳນາດ ດ້ານນິວເຄລຍເຊັ່ນວ່າ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍແລະມັນຍັງສາມາດ ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນເຄື່ອງຢັບ
ຢັ້ງ ດ້ານຍຸດທະສາດຕໍ່ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ນຳ​ດ້ວຍ.

ທ່ານ Tang ຜູ້ອຳນວຍການ ພະແນກການສຶກສາດ້ານອາເມຣິກາ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນການ
ສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດຂອງຈີນ ເວົ້າວ່າ “ອັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນລະບົບດ້ານການທະຫານ ອັນດຽວເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບ ເກົາຫຼີໃຕ້. ອັນນີ້ ແທ້ຈິງແລ້ວ ເປັນ​ແຜນການ​ລະດັບພາກພື້ນ
​ແລະ​ລະດັບໂລກ ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ມີເຄື່ອງປ້ອງກັນ ໃນມື​ເບື້ອງນຶ່ງ ແລະມືອີກ​ເບື້ອງນຶ່ງກໍມີງ້າວ. ການນຳຕິດຕັ້ງລະ ບົບ​ລູກສອນໄຟ THAAD ນັ້ນ ທ່ານ Tang
ເວົ້າວ່າ ຈະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຄວາມກ້ຳເກິ່ງຂອງອຳນາດ ພາຍໃນບັນດາປະເທດທີ່
ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ຍັງຈະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ການຢັບຢັ້ງ ແລະຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການປະຕິບັດງານຂອງຈີນ ນຳດ້ວຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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