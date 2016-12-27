ຈີນ ກຳນົດແຜນການ 5 ປີ ສຳລັບ ໂຄງການ ດ້ານອາວະກາດ

ຈີນວາງແຜນທີ່ຈະ ເອົາບາດກ້າວ ທັງ “ຄວາມແຂງແກ່ນແລະຂະໜາດ” ໃນໂຄງການອາວະກາດ ຊຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນຄຳເວົ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຍດ້ານອາວະກາດແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ປັກກິ່ງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເອກກະສານ ປົກຂາວ ຫຼື “white paper” ຊຶ່ງເປັນການນຳສະເໜີເອກ
ກະສານທາງການ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ຍຸທະສາດທາງອາວະກາດໃນຮອບ
5 ປີ ຂ້າງໜ້ານີ້. ປະເທດດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນ ຕໍ່ການນຳໃຊ້ໃນທາງສັນຕິ ແລະຄັດ ຄ້ານຕໍ່ການແຂ່ງຂັນທາງອາວຸດໃດໆ ອີງຕາມເອກກະສານ “white paper” ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍຫ້ອງການທີ່ປຶກສາຂອງລັດຖະບານຈີນ.
ທ່ານ Wu Yanhua ຮອງເຈົ້າທີ່ ຂອງໂຄງການອາວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ຈີນຢາກທີ່ຈະປະສານງານກັບປະຊາຄົມນາໆຊາດ ເພື່ອຮວມກັນເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳທາງດ້ານອາວະກາດໃນທົ່ວໂລກ ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມເທົ່າທຽມກັນແລະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທຸກພັກຝ່າຍ. ການນຳໃຊ້ອາວະກາດໃນທາງສັນຕິ ແລະຮວມທັງການພັດທະນາ.”
ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງຈະ “ຈັດໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງເສດຖະກິດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະການພັດທະນາທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແລະການດຳເນີນການ ທາງສື່ສັງຄົມ ອິງຕາມນະໂຍ ບາຍຂອງ white paper.”
ທ່ານ Wu ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຮອບ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າ ພວກເຮົາຈະທົດລອງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທາງອາວະກາດ ແລະປະສານງານ ທາງວິທະຍາສາດ ແລະການລ້ຳໜ້າ ຂອງການພັດທະນາທຸກຮູບແບບ ຂອງວິທະຍາສາດອາວະກາດ ເທັກໂນໂລຈີອາວະກາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ອື່ນໆນຳ.”
ເອກກະສານ “white paper.” ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານປະເທດຈີນທ່ານ Xi Jinping ທີ່ຢາກຈະໃຫ້ຈີນເປັນມະຫາອຳນາດທາງດ້ານອາວະກາດ.
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