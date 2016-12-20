ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ບັນຫາຂັດແຍ່ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຈີນ ສົ່ງຄືນ ເຮືອດຳນໍ້າ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃຫ້ ສຫລ

ສະມາຊິກຄົນເຮັດວຽກຢູ່ເທິງເຮືອ VOS Raasay ດຶງເອົາເຮືອດຳນ້ອຍ ຂອງທະຫານເຮືອ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຊ້ອມຮົບ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຢູ່ນອກຊາຍພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງປະເທດ ສກັອດແລນ.

ສະມາຊິກຄົນເຮັດວຽກຢູ່ເທິງເຮືອ VOS Raasay ດຶງເອົາເຮືອດຳນ້ອຍ ຂອງທະຫານເຮືອ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຊ້ອມຮົບ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຢູ່ນອກຊາຍພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງປະເທດ ສກັອດແລນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຈີນ ໄດ້ສົ່ງຄືນເຮືອດຳນ້ຳບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າຍຶດ​ເອົາ​ໃນເຂດ​ນ່ານນ້ຳ​ສາກົນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ.

ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານ Peter Cook ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສົ່ງຄືນມີ​ຂຶ້ນຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວ ກັບບ່ອນທີ່ ຈີນ ໄດ້ເອົາໂດຣນຂຶ້ນມາ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ທຳການວັດແທກຄວາມເຄັມຂອງນ້ຳ ແລະ ລະດັບອຸນຫະພູມຂອງທະເລ.

ທ່ານ Cook ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງວ່າ “ເຫດການນີ້ແມ່ນຂັດກັບກົດໝາຍ ສາກົນ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຄວາມເປັນມືອາຊີບ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ກັນ ລະຫວ່າງ ບັນດາກອງທັບເຮືອ ໃນທະເລ. ສະຫະລັດ ໄດ້ຊີ້​ແຈງເລື່ອງດັ່ງກ່າວກັບ ຈີນ ຜ່ານຊ່ອງ ທາງການທູດ ແລະ ການທະຫານຢ່າງເໝາະສົມ, ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າ ໜ້າທີ່ ຈີນ ເຮັດວຽກຕາມພັນທະໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ລະງັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງກິດຈະກຳທີ່ຖືກກົດໝາຍຂອງ ສະຫະລັດ ໃນ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ.”

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການສົ່ງຄືນໄດ້ສຳເລັດ ລົງ “ດ້ວຍ​ຄວາມຮຽບຮ້ອຍ” ຫຼັງຈາກ “ການປຶກສາຫາລືທີ່ເປັນມິດ” ລະຫວ່າງທັງສອງ ປະເທດ.

ກະຊວງປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຈີນໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ເຮືອລຳໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ພົບເຫັນ “ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້” ຢູ່ໃນທະເລ ແລະ ໄດ້ດຶງມັນຂື້ນມາເພື່ອ “ຄວາມ ປອດໄພຂອງການເດີນເຮືອ.”

ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຄັ້ງໃໝ່ໃນ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດໃນ ເອເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການມີໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນຂອງກອງທັບ ຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້, ແລະ ພວກນັກ ວິຈານເອີ້ນວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງຂອງ ຈີນ ເພື່ອແຂ່ງຂັນອ້າງເອົາກຳມະສິດ ທາງທະ​ເລຢູ່ໃນພາກພື້ນ.

ປະເທດ ບຣູໄນ, ຟີລິບປິນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງເອົາສິດທິ​ໃນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະການຫາປາຢູ່ພາກພື້ນດັ່ງ ກ່າວ, ແລະ ການອ້າງກຳມະສິດຫຼາຍຢ່າງ ນັ້ນແມ່ນກວມກັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG