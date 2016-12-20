ຈີນ ສົ່ງຄືນ ເຮືອດຳນໍ້າ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃຫ້ ສຫລ

ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຈີນ ໄດ້ສົ່ງຄືນເຮືອດຳນ້ຳບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າຍຶດເອົາໃນເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານ Peter Cook ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສົ່ງຄືນມີຂຶ້ນຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວ ກັບບ່ອນທີ່ ຈີນ ໄດ້ເອົາໂດຣນຂຶ້ນມາ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ທຳການວັດແທກຄວາມເຄັມຂອງນ້ຳ ແລະ ລະດັບອຸນຫະພູມຂອງທະເລ.
ທ່ານ Cook ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງວ່າ “ເຫດການນີ້ແມ່ນຂັດກັບກົດໝາຍ ສາກົນ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຄວາມເປັນມືອາຊີບ ໃນການປະຕິບັດຕໍ່ກັນ ລະຫວ່າງ ບັນດາກອງທັບເຮືອ ໃນທະເລ. ສະຫະລັດ ໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງດັ່ງກ່າວກັບ ຈີນ ຜ່ານຊ່ອງ ທາງການທູດ ແລະ ການທະຫານຢ່າງເໝາະສົມ, ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າ ໜ້າທີ່ ຈີນ ເຮັດວຽກຕາມພັນທະໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ລະງັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງກິດຈະກຳທີ່ຖືກກົດໝາຍຂອງ ສະຫະລັດ ໃນ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ.”
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການສົ່ງຄືນໄດ້ສຳເລັດ ລົງ “ດ້ວຍຄວາມຮຽບຮ້ອຍ” ຫຼັງຈາກ “ການປຶກສາຫາລືທີ່ເປັນມິດ” ລະຫວ່າງທັງສອງ ປະເທດ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ເຮືອລຳໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ພົບເຫັນ “ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້” ຢູ່ໃນທະເລ ແລະ ໄດ້ດຶງມັນຂື້ນມາເພື່ອ “ຄວາມ ປອດໄພຂອງການເດີນເຮືອ.”
ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຄັ້ງໃໝ່ໃນ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດໃນ ເອເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການມີໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນຂອງກອງທັບ ຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້, ແລະ ພວກນັກ ວິຈານເອີ້ນວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງຂອງ ຈີນ ເພື່ອແຂ່ງຂັນອ້າງເອົາກຳມະສິດ ທາງທະເລຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ປະເທດ ບຣູໄນ, ຟີລິບປິນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງເອົາສິດທິໃນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະການຫາປາຢູ່ພາກພື້ນດັ່ງ ກ່າວ, ແລະ ການອ້າງກຳມະສິດຫຼາຍຢ່າງ ນັ້ນແມ່ນກວມກັນ.
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