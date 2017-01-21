ຖ່ານຫີນ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວາມອົບອຸ່ນ ມີສ່ວນ ໃນການສ້າງມົນລະພິດ ຢູ່ນະຄອນປັກກິ່ງ

ໃນເດືອນຕຸລາ ຜ່ານມາ ມີເກືອບວ່າ 200 ປະເທດລົງນາມກັນໃນສົນທິສັນຍາ Paris
ກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ. ໃນຈຳນວນພວກທີ່ລົງນາມນັ້ນ ແມ່ນຮວມມີສະຫະລັດ ແລະຈີນ ທີ່ເປັນສອງປະເທດ ທີ່ສົ່ງຄວັນເສຍ carbon ອອກ ປະມານ 40 ເປີເຊັນ ຂອງການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ. ຈຸດປະສົງຂອງການລົງນາມໃນສົນທິສັນຍານີ້ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຂອງການເຜົາໄໝ້ carbon ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກ
ໂຮງງານໃຊ້ຖ່ານຫີນ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນບ່ອນເຊັ່ນເມືອງຈີນນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ ເລື່ອງ
ໂຮງງານຍັກໃຫຍ່. ໃນບາງກໍລະນີການຢຸດເຊົາຈູດເຜົາຖ່ານຫີນເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າ
ກັນໄປ ເປັນ ແຕ່ລະເຮືອນ ຊຶ່ງນີ້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມເຄີຍຊິນ.
ນັກຂ່າວຂອງ VOA Kevin Enochs ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ດັ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນີ້ແມ່ນຄວັນຈາກພາບວີດີໂອ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ກຸ້ມຂຶ້ນສູ່ອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຄົນໃສ່ຜ້າປິດປາກໃນຂ້າງນອກ ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຫາຍໃຈເອົາລະອອງ
ຝຸ່ນນ້ອຍໆທີ່ເປັນພິດທີ່ລອຍຢູ່ໃນອາກາດ ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ.
ລັດຖະບານແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມ ກ່າວວ່າ ຄວັນ ແມ່ນມາຈາກຖ່ານຫີນ ແລະນະຄອນປັກກິ່ງນັ້ນແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະຈຳກັດ ການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນໃນພາກເໜືອ
ຂອງປະເທດຈີນ.
ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນກໍຕາມ ໃນລະຫວ່າງປີ 1950 ຫາ ປີ 1980 ກໍໄດ້ມີການແຈກຍາຍຖ່ານຫີນໃຫ້ປະຊາຊົນລ້າໆ ແລະກໍຍັງເປັນແບບນີ້ຕໍ່ມາໃນພາກເໜືອຂອງຈີນເພື່ອໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ.
ທ່ານ Yao Junhua ໃນເຂດ Qi’nan ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການເຜົາຜານຖ່ານຫີນເພື່ອອາຍອຸ່ນ ຈະບໍ່ພາໃຫ້ເປັນຄວັນພິດຍ້ອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນບໍ່ຍຸຕິທຳ
ສຳລັບພວກເພີ່ນ ທີ່ຈະຖິ້ມໂທດໃສ່ ພວກເຮົາ ວ່າເປັນຜູ້ສ້າງມົນລະພິດ. ຢູ່ໃນບ້ານ
ຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເຜົາຖ່ານໜ້ອຍດຽວ.”
ນັກວິໄຈສະພາບແວດລ້ອມ ກ່າວວ່າ ໂຮງງານໃຫຍ່ໆ ແລະພວກເຕົາໄຟນ້ອຍໆກໍແມ່ນ
ເປັນສ່ວນສ້າງບັນຫາທັງນັ້ນ.
ທ່ານ Ma Jun ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ສະຖາບັນ ການພົວພັນ ສາທາລະນະ ແລະສະພາບແລດລ້ອມ ກ່າວວ່າ “ແຕ່ວ່າສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ບ່ອນນີ້ ບໍ່ຈຳເປັນວ່າ ຈະແມ່ນການ
ເຜົາຖ່ານຫີນໃນບ້ານເຮືອນ ທີ່ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການສ້າງຄັວນພິດ. ສາເຫດຫຼັກຂອງການສ້າງຄວັນພິດແມ່ນໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກ ແລະໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໜັກ
ແລະບຸລິມະສິດຂອງພວກເຮົາ ກໍຄື ປິດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳພວກນີ້ລົງ.”
ລັດຖະບານຈີນໄດ້ລົງທຶນຈຳນວນເງິນ ພັນໆລ້ານໂດລ່າ ເຂົ້າໃນການສ້າງພະລັງງານ
ສະອາດ ແລະໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກໍໄດ້ມີການປະກາດວ່າ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຮັກສາ
ສະພາບແວດລ້ອມ” ຈະຈັບແລະລົງໂທດຢ່າງໜັກ ໂຮງງານທີ່ປ່ອຍມົນລະພິດ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ຕັ້ງພັນທະໄດ້ວ່າ ຈະສ້າງໂຮງຖ່ານຫີນໃໝ່ຂຶ້ນມາ.
ຊາວປັກກິ່ງ ພາກັນເກີດຄວາມກະວົນກະວາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບຄວັນໝອກທີ່ໜາແໜ້ນ.
ທ່ານ Zhan Yan ຊາວປັກກິ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນທີ່ນັ້ນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຮົາກໍຈະແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຄວັນພິດນີ້ໄດ້. ແຕ່ບັນຫາມີຢູ່ວ່າ ແມມັນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາອີກດົນປານໃດ ຈຶ່ງຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຈະໃຊ້ເວລາ ເປັນສອງສາມທົດສະວັດ ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຈະໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ໝອກຄວັນນີ້ ໄປຕະຫຼອດຊີວິດແລະສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າເອງ ກໍຈະຈົບຊີວິດລົງ ກັບຄັວນພິດນີ້
ເຊັ່ນກັນ. ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຄວາມຫວັງຈະມີຢູ່ບ່ອນໃດ?”
ຄວາມຫວັງແມ່ນຈະມີຢູ່ບໍ່ຫຼາຍ ຖ້າຫາກວ່າ ຖ່ານຫີນ ຍັງຈະເປັນວີທີ ທີ່ຖືກທີ່ສຸດ ທີ່ຈະໃຫ້
ຄວາມອົບອຸ່ນຢູ່.
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