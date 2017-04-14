ສາຍສຳພັນຈີນ ແລະຟີລິບປິນດີຄືນອີກ ເມື່ອຟິລິບປິນຍົກເລີກແຜນສົ່ງທະຫານ ໄປເກາະ Spratly

ສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ຟີລິບປິນປະກົດວ່າມີສະຖານລະພາບຂຶ້ນ ພາຍຫລັງ
ທີ່ລັດຖະບານນະຄອນມະນີລາ ໄດ້ຖອນແຜນການທີ່ຫັນເອົາເກາະ Spratly ທີ່ມີການ
ຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ນັ້ນ ເປັນເຂດທີ່ມີກໍາລັງທະຫານ.
ປະທານາທິບໍດີ Rodrigo Duterte ຂອງຟີລິບປິນທີ່ເປັນຜູ້ມີຊື່ສຽງໃນການເວົ້າ ແບບ
ເກງກົວໃຜ ແລະປ່ຽນແຜນຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 6 ເມສາຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານ
ຈະສັ່ງໃຫ້ທະຫານໄປປະຈໍາການຢູ່ເກາະ Spratly ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທະເລຈີນໃຕ້
ທີ່ລັດຖະບານປັກກິ່ງ ກໍອ້າງເອົາກໍາມະສິດເຊັ່ນກັນ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕິຕຽນທີ່ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກອົງການສື່ມວນຊົນລາຍງານວ່າ ທ່ານຮູ້
ຈັກດີວ່າເຮືອກໍ່າປັ່ນຂອງຈີນໄດ້ທໍາການສໍາຫລວດຢູ່ໃກ້ຊາຍຝັ່ງມະຫາສະໝຸດຂອງ
ຟີລິບປິນ ໃນປີກາຍນີ້.
ທ່ານ Duterte ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາເວົ້າວ່າ ຟີລິບປິນຈະພຽງແຕ່ປັບປຸງໂຄງສ້າງ ຢູ່ໃນດອນ
ນ້ອຍໆ ເກົ້າແຫ່ງຢູ່ໃນເກາະ Spratlyຊຶ່ງປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ
ຕົນເທົ່ານັ້ນ ແລະວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ໄປຢ້ຽມຢາມເກາະ Pag-asa ດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອໄປ
ປັກທຸງຊາດຂອງທ່ານ. ຜ່ານມາ ທ່ານເຄີຍເວົ້າວ່າ ທ່ານອາດຈະໄປທີ່ນັ້ນ ໃນວັນຊາດຂອງຟີລິບປິນ ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາໜ້ານີ້.
ທ່ານ Jay Batongbacal ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນວ່າດ້ວຍວຽກງານ ການເດີນ
ເຮືອທາງທະເລ ແລະກົດໝາຍທາງທະເລ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ
“ທ່ານ Duterte ເວົ້າວ່າ ເພິ່ນຈະໄປເກາະ Pag-asa ເພື່ອໄປປັກທຸງຊາດ. ແຕ່ມາ
ຮອດມື້ທີສອງ ຫລືທີສາມ ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງນີ້ອີກ ເລີຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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