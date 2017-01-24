ຈີນ ຟິລິບປີນ ຍັງປະເຊີນໜ້າ ກັບການທົດສອບ ໃນການປັບປຸງ ຄວາມສຳພັນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້

ຄວາມສໍາພັນທີ່ຍັງໃໝ່ໆ ລະຫວ່າງຄູ່ແຂ່ງ ໃນອ້າງເອົາອະທິປະໄຕ ທາງທະເລ ຂອງຈີນ ແລະຟິລິບປີນຈະປະເຊີນໜ້າກັບການທົດສອບໃໝ່ອີກອັນນຶ່ງໃນປີນີ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃໝ່ ໃນການທີ່ຈີນສ້າງເກາະທຽມ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນໍ້າທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ແລະປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ຄາດວ່າຈະທ້າທາຍຕໍ່ອິດທິພົນຂອງຈີນໃນເຂດເອເຊຍ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວກັບຈີນ ພ້ອມດ້ວຍການເລີ້ມບົດບາດໃໝ່ຈາກສະຫະລັດຈະທ້າທາຍຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປີນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ທີ່ຈະໃຊ້ມະຫາອຳນາດນຶ່ງສູ້ກັບອີກມະຫາອຳນາດນຶ່ງ ໂດຍປາດສະຈາກການຢູ່ຢ່າງໂດດ ດ່ຽວ ຫລືຢຸດເຊົາໃນການອ້າງເອົາກຳມະສິດທາງທະເລ.
ທ່ານ Duterte ໄດ້ວາງໄວ້ທາງຂ້າງ ການຂັດແຍ້ງມາເປັນເວລາຫລາຍປີ ກັບຈີນ ທີ່ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດແຂ່ງກັນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນເດືອນທິຖຸນາປີກາຍນີ້. ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນທ່ານ Xi Jinping ໃນເດືອນຕຸລາ. ແຕ່ສອງເດືອນຕໍ່ມາລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ຍື່ນປະທ້ວງ ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ ການຕິດຕໍ່ທາງການທູດ ໄປຍັງປັກກິ່ງກ່ຽວກັບການສ້າງເກາະດອນ ຢູ່ໃນໝູ່ເກາະ Spratly ທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນ. ອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານ Duterte ໄດ້ພົບປະກັບຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນທ່ານ Liu Zhenmin ໃນນະຄອນມະນີລາ.
ທ່ານ Douglas Guilfoyle ຮອງສາສະດາກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນ ທີ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ Monash ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການເນັ້ນໜັກ ເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ບັນຫາໝູ່ເກາະ Spratly ເປັນເລື້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈິງຈັງ ຂອງປະເທດສຳລັບຟິລິບປີນ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຄວາມສຳພັນແບບເພື່ອນມິດ ຫລັງຈາກທ່ານ Duterte ໄດ້ຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງ ມັນປາກົດວ່າບໍ່ງ່າຍ ດັ່ງທີ່ບັນຫາໄດ້ຖືກແລກປ່ຽນກັບການມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີຂຶ້ນກັບຈີນ ແລະຈີນສາມາດຄາດຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ຕົນຕ້ອງການໃນທີ່ສຸດ.”
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