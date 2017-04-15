ຈີນກຳລັງຮີບຮ້ອນສ້າງໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍພັນລ້ານໂດລາ ໃຫ້ສຳເລັດລົງ
ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບສາຍທາງອ້ອມຮອບໂລກສາຍນຶ່ງ ມີທາງເສັ້ນນຶ່ງ
ຫລື “One Belt, One Road” ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ OBOR ຂອງຕົນ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນ
ໜ້ານີ້. ຂໍ້ຕົກລົງຢູ່ໃນຫລາຍປະທດ ແນໃສ່ສ້າງພາບຂອງຄວາມສຳເລັດຜົນຂອງໂຄງ
ການທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ ປະທານາທິບໍດີ ທ່່ານ Xi Jingping.
ບັນດາຜູ້ນໍາປະເທດຂອງຢ່າງໜ້ອຍຈາກ 20 ປະເທດຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
OBOR ໃນກາງເດືອນພຶດສະພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ທີ່ຈະເປັນເຫດການດ້ານການທູດທີ່
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນລາຍການດ້ານການເມືອງຂອງປັກກິ່ງໃນປີນີ້.
ນັບແຕ່ເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈີນໄດ້ບິນໄປທົ່ວໂລກ ເພື່ອເຊັນ
ສັນຍາການກໍ່ສ້າງທີ່ສຳຄັນດັ່ງກ່າວ. ໃນນັ້ນຮວມມີ ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການລົງທຶນ ທີ່ມີມູນຄ່າ
65 ພັນລ້ານໂດລາກັບ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີມູນ ຄ່າ 4 ພັນ 700 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບການສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ Jakarta-Bandung ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ໂຄງຫລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີມູນຄ່າ 3 ພັນ 750 ລ້ານໂດລາຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງອອສ
ເຕຣຍເລຍ. ຈີນຍັງບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີມູນຄ່າ 850 ລ້ານໂດລາໃນການສ້າງໂຮງກັ່ນນໍ້າ
ມັນຊີວະພາບກັບປະເທດ Finland ເວລາທີ່ປະທານປະເທດ Xi Jingping ໄດ້ໄປຢ້ຽມ
ຢາມປະ ເທດດັ່ງກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ OBOR ຂອງຈີນແມ່ນເພື່ອເປີດກວ້າງ ແລະຂະຫຍາຍເສັ້ນ
ທາງການຄ້າສາຍໄໝເກົ່າຂອງຕົນ ຜ່ານເອເຊຍກາງ ແລະໄປຫາຢູໂຣບ ພ້ອມທັງເສັ້ນ
ທາງເຊື່ອມຕໍ່ທາງທະເລໃນເຂດເອເຊຍຕາອອກສຽງໃຕ້ ຜ່ານຊ່ອງແຄບ Malacca ແລະກ້ຽວອ້ອມອິນເດຍ ໄປຫາເຂດຕາເວັນອອກາງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກນັກວິໄຈກໍເວົ້າວ່າ ຮູບພາບອັນໃຫຍ່ທີ່ຈີນແຕ້ມໄວ້ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການຄ້າທີ່ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະພົວພັນທາງດ້ານການ
ທູດນັ້ນ ເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການເທົ່ານັ້ນ.
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