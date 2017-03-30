ຈີນ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕໍ່ເກົາຫຼີ ໃຕ້ ໃນການຕິດຕັ້ງ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານ ລູກສອນໄຟ THAAD

ມີລາຍງານວ່າ ປັກກິ່ງ ໄດ້ທຳການຕອບໂຕ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້
ໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບຕໍ່ຕ້ານລະບົບລູກສອນໄຟ ທີ່ຍິງມາໃນລະດັບສູງ ຫຼື THAAD ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ບາງພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ ການນຳເຂົ້າ
ຂອງເຄື່ອງສຳອາງເກົາຫຼີໃຕ້ ການຍົກເລີກການສະແດງຂອງພວກນັກສິນລະປິນປ໊ອບ
ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະການເກຶອດຫ້າມພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ເຂົ້າໄປຍັງເກົາຫຼີໃຕ້.
ໃນຕຶກຫໍຄອຍ Namsam ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ ມີຜູ້ຄົນທີ່ໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ
ໄດ້ພາກັນໂຮມຕົວກັນ ເພື່ອຊົມການສະແດງແບບພື້ນເມືອງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ
ແລະຊົມທິວທັດພາບລວມໆຂອງຕົວເມືອງ ຈາກຈຸດສູງສຸດໃນນະຄອນດັ່ງກ່າວ.
ລົດເມທີ່ລຳລຽງພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກຫຼາຍໆປະເທດເຊັ່ນ ມາເລເຊຍ ຫວຽດນາມ
ແລະຮົງກົງ ໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປຍັງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທີ່ນິຍົມກັນນັ້ນຢູ່, ແຕ່ວ່າ
ມັນຍັງມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍລວມ ໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ຈາກເທົ່າທີ່ເຄີຍຜ່ານມາ
ເພາະວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ປະກອບເປັນເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງພວກຜູ້ຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ
ຈຳນວນ17 ລ້ານຄົນຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນປີກາຍນີ້. ແຕ່ວ່າ ໂຕເລກຂອງລັດຖະບານຫຼ້າສຸດ
ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຈີນ ຫຼຸດຕ່ຳລົງເກືອບ 20 ເປີເຊັນໃນເດືອນ
ມີນານີ້. ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນ ບັນດາສາຍການບິນ ໂຮງແຮມ
ເຮືອສຳລານ ແລະຫ້າງສັບພະສິນຄ້າປອດພາສີ ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ.
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