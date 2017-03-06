ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ຊື້ ສິນຄ້າເກົາຫລີໃຕ້

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ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງໂທດ ແລະບໍ່ໃຫ້ຊື້ສິນຄ້າ
ເກົາຫລີໃຕ້ ຫລັງຈາກກຸ່ມບໍລິສັດຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸ ມັດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ
ແລກປ່ຽນດິນຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອແຜ້ວທາງໄປສູ່ການຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນ
ໄຟທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງຂອງສະຫະລັດ. ຈີນຈະດຳເນີນການແບບໃດ ເພື່ອລົງໂທດ
ເກົາຫລີໃຕ້ ໂດຍປາດສະຈາກການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງຕົນ
ແມ່ນພວມພິສູດໃຫ້ເຫັນຢູ່ແລ້ວວ່າ ເປັນເລື່ອງທີ່ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ແລະ
ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ Bill Idle ມີລາຍງານວ່າ ບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນ ເຫັນພ້ອມນຳວ່າ ການ
ບໍ່ຊື້ສິນຄ້ານັ້ນ ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ດີ. ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈະ
ນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກຸ່ມບໍລິສັດ Lotte ມີສາຂາຫລາຍກວ່າ 150 ແຫ່ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ຊຶ່ງ ຈຳນວນນຶ່ງຄື
ກັບຕະຫລາດຊູເປີ້ມາກເກັດນີ້ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ.
ແຕ່ວ່າບົດບາດຂອງບໍລິສັດນີ້ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ ທີ່ຍິງ
ມາໃນລະດັບສູງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ THAAD ນັ້ນ ມີບາງຄົນພາກັນກ່າວວ່າ ເຖິງເວລາແລ້ວ
ທີ່ຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ບໍລິສັດເຫັນປະຕູທາງອອກ.
ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຂອງນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ບາງຄົນທີ່ເຫັນພ້ອມກັບສື່ມວນ
ຊົນລັດຖະບານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ຊື້ສິນຄ້າ ຂອງບໍລິສັດເກົາຫລີໃຕ້ ແລະທຳການລົງ
ໂທດຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ນາງ Zheng Beijing ທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນລະດັບພື້ນຖານ
ແລ້ວພວກເຮົາສາມາດປະຕິເສດ ບໍ່ຊື້ສິນຄ້າເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຜະລິດຕະພັນ
ຕ່າງໆ ແລະຈຳກັດການເດີນທາງໄປເກົາຫລີໃຕ້. ສຳລັບເລື່ອງການຄ້ານັ້ນ ຂ້າ
ພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ລັດຖະບານຈະສາມາດກຳນົດນະໂຍບາຍຈຳນວນນຶ່ງເພື່ອລົງ
ໂທດເກົາຫລີໃຕ້.”
ສຳລັບປະຊາຊົນບາງຄົນນັ້ນ ແນວໃດກໍດີ ຄວາມຊົງຈຳຂອງຈີນກ່ຽວກັບບັນຫາໂຕ້
ແຍ້ງເລື່ອງເຂດນໍ້າແດນດິນທີ່ຝົດເດືອດກັບຍີ່ປຸ່ນໃນປີ 2012 ນັ້ນ ຍັງຮູ້ສຶກເປັນ
ເລື່ອງທີ່ໃໝ່ໆຢູ່. ເວລານັ້ນໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງບໍ່ໍ່ໃຫ້ຊື້ສິນຄ້າ ແລະການປະທ້ວງ ຊຶ່ງ
ຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ທ້າວ Peng ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ກ່າວວ່າ “ການເມືອງ ແລະທຸລະກິດ
ເລື່ອງທີ່ຄວນແຍກອອກຈາກກັນ ແລະການກະທຳດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມຈຳ
ເປັນຄືກັນກັບການທີ່ຈີນບໍ່ຊື້ສິນຄ້າຍີ່ປຸ່ນໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ. ເວລາຊາວຈີນໄດ້
ທຸບຕີລົດຍີ່ປຸ່ນ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງປີ 2012 ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຸບຕີມ້າງເພ
ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຈີນເອງ.”
ນາງ Du ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ວ່າຄວາມສຳພັນມີຄວາມ
ຂີ້ຮ້າຍຫລາຍປານໃດກັບຍີ່ປຸ່ນ ມັນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຫລືບັນດາ
ບໍລິສັດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ. ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງໂທດຈະບໍ່ຊ່ວຍ
ແກ້ໄຂບັນຫາຫຍັງໄດ້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳຈີນຈະນຳໃຊ້ມາດ
ຕະການຈຳນວນນຶ່ງທີ່ໄດ້ຜົນ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ ຄືກັນກັບການປະທ້ວງນີ້ ຢູ່ນອກ
ຮ້ານ Lotte ທີ່ເມືອງ Jilin ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຈີນ.
ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປສຳລັບ Lotte ແລະຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຂອງເກົາຫລີໃຕ້ໃນຈີນນັ້ນ
ມັນຍາກທີ່ຈະກ່າວເຖິງໄດ້.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Shenyang ເມືອງເອກຂອງແຂວງ
Liaoning ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ ຫລັງຈາກບໍ່ຜ່ານການກວດກາ ດ້ານຄວາມປອດໄພກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງໄຟໄໝ້. ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຮ້ານຄ້າດັ່ງກ່າວໃນວັນເຮັດການ ຫວ່າງ
ມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີລູກຄ້າສອງສາມຄົນເທົ່ານັ້ນ.
ເມືອງ Shenyang ໄດ້ປິດຄວາມສຳພັນທາງດ້ານທຸລະກິດກັບເກົາຫລີໃຕ້ ແລະອັດ
ເຂດຮ້ານສິນຄ້າໃຫຍ່ໆຂອງເກົາຫລີໃຕ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຍັງມີຜູ້ຄົນຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ທີ່
ນັ້ນຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການຜິດຖຽງກັນຫລືຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນແກ່ທຸລະ
ກິດ ໂດຍກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ຕ້ອງປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ຈະປະຕິບັດຢູ່ແລ້ວ
ນັ້ນທຸລະກິດກໍຈະດຳເນີນຢູ່ອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວວ່າມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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