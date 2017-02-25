ຈີນ ອາດສະເໜີ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ຫຼື ລົງທຶນ ໃນການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ທະເລຈີນໃຕ້

ປະເທດຕ່າງໆໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ພວມເຈລະຈາຫາລື ແບບສອງຕໍ່
ສອງກັບຈີນກ່ຽວກັບເລື່ອງການມີສິດທິຮ່ວມກັນ ໃນການຫາປາແລະເຊື້ອໄຟໃນເຂດ
ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ແຕ່ຍ້ອນລັດທິຊາດນິຍົມ ຫລືຄວາມບໍ່ເຊື່ອໃຈທາງ
ການເມືອງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໃດໆກໍຕາມແລະຫັນຄວາມສົນໃຈ
ໄປໃສ່ການຕົກລົງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ.
ພວກຜູ້ນຳອະວຸໂສຈາກຈີນແລະຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະໃນເດືອນແລ້ວນີ້ເພື່ອເຈລະ
ຈາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງທະເລ ທີ່ອາດຈະຮວມທັງການຊອກຄົ້ນຫານ້ຳມັນ
ແລະແກັສທຳມະຊາດໃຕ້ພື້ນທະເລຮ່ວມກັນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມເທື່ອຫຼ້າສຸດ
ຂອງຈີນ ໃນການໂອ້ລົມແບບບໍ່ເປັນທາງການກັບປະເທດຄູ່ແຂ່ງທາງທະເລນັບແຕ່
ສານໄກ່ເກ່ຍຂອງໂລກທີ່ນະຄອນເຮກໄດ້ຕັດສິນໃນເດືອນກໍລະກົດປີກາຍນີ້ວ່າພື້ນ
ຖານໃນການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງປັກກິ່ງປະມານ 95 ເປີເຊັນຂອງທະເລຈີນໃຕ້
ນັ້ນຂາດສິດທິໃນການສືບທອດທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ນອກນັ້ນຈີນຍັງໄດ້ເປີດການໂອ້ລົມກັບມາເລເຊຍ ແລະຟີລິບປິນກ່ຽວກັບທະເລຈີນ
ໃຕ້ທີ່ມີພື້ນທີ່ 3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍປູປາ ນານ້ຳ
ເຊື້ອໄຟສຳຮອງ ແລະເສັ້ນທາງເດີນເຮືອທີ່ສຳຄັນ.
ການຕົກລົງກັບຈີນອາດຈະຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງກ່ຽວກັບເລື່ອງອະທິປະໄຕ
ໃນເຂດທະເລທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງເອເຊຍ ໂດຍທີ່ປະເທດຕ່າງໆຕ່າງກໍໄດ້ຮັບໃນສິ່ງ
ທີ່ຕົນຕ້ອງການໂດຍບໍ່ຕ້ອງສູນເສຍການຄວບຄຸມເກາະດອນນ້ອຍໆໃດໆຢູ່ໃນທະ
ເລດັ່ງກ່າວ. ຈີນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຕັດສິນຂອງສານຢູ່ນະຄອນເຮກແຕ່ກໍໄດ້ຊອກ
ຫາຊ່ອງທາງນັບແຕ່ນັ້ນມາເພື່ອປັບປຸງຄວາມສຳພັນກັບປະເທດອື່ນໆດ້ວຍຕົນເອງ.
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນພ້ອມ ໃນ
ການຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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