ການຫ້າມຫາປາ ຂອງຈີນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄວາມໂກດແຄ້ນ

ຈີນມີແຜນທີ່ຈະປະກາດ ຫ້າມການຫາປາຢ່າງເຄັ່ງຄັດແບບຜິດປົກກະຕິ ຢູ່ໃນເຂດທີ່
ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ປີນີ້ ໂດຍຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະສ້າງບັນຫາຕໍ່ຄວາມສຳພັນ
ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີ ການສົນທະນາກັນຫາລືກັນ ໃນໄລຍະ
ສອງສາມເດືອນ ຜ່ານມານີ້ ແລະອາດຈະເປັນການລະເມີດ ຕໍ່ການຕັດສິນ ຂອງສານ
ໂລກ ໃນປີ 2016 ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ກະຊວງກະສິກຳຂອງຈີນກ່າວໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມານີ້ວ່າ ຕົນຈະວາງມາດຕະການ
ຫ້າມ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ກ່ຽວກັບການຫາປາ ໃນເດືອນພຶດສະພາ
ຈະມາເຖິງນີ້ເພື່ອຄຸ້ມຄອງພວກປາທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ການຫ້າມດັ່ງກ່າວ ນີ້ຈະກວມເອົາທະເລ
ຈີນໃຕ້ ໄປຫາເສັ້ນຂະໜານທີ 12 ຊຶ່ງຈະຕັດເຂດນ່ານນໍ້າ ທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໂດຍ
ໄຕ້ຫວັນ ຫວຽດນາມ ແລະຟິລິບປີນ.
ປັກກິ່ງໄດ້ປະກາດຫ້າມການຫາປາ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ມາແລ້ວ ເທື່ອທຳອິດໄດ້ປະກາດ
ໃນປີ 1995 ໂດຍການຍຶດເອົາ ເຮືອຫາປາ. ຖ້າຫາກເກີດຂຶ້ນອີກ ມັນຈະສ່ຽງຕໍ່ການ
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳພັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງກັບຫວຽດນາມ ແລະ
ຟິລິບປີນ ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໄຕ້ຫວັນມັກຢູ່ຢ່າງງຽບໆໃນການໂຕ້ຖຽງ ແຕ່ຫວຽດນາມ ແລະຟິ
ລິບປີນ ພາກັນມີປາກມີສຽງຫລາຍກ່ອນ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍເຂດນ່ານນໍ້າຂອງ
ຈີນ ຮວມທັງການຖົມເກາະດອນ ແລະການຕັ້ງຄ້າຍທະຫານຢູ່ຕາມໝູ່ເກາະຕ່າງໆ.
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